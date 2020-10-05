T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Hem grip hem korona olma ihtimali çok düşük

"Alarm haline geçen bağışıklık sistemimiz bedenimize ikinci bir virüsün yerleşme ihtimalini minimuma indiriyor"

05 Ekim 2020 07:30

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aynı anda hem grip hem de Koronavirüs (Covid-19) olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti. 

Müftüoğlu, "COVID-19’dan korunmak için kullanacağımız 'maske-mesafe-temizlik/hijyen' 3’lüsü bize zaten grip için de ciddi bir savunma gücü sağlayacak. Muhtemelen bu sayede de aynı zamanda gribe yakalanma ihtimalimiz, bu sonbahar ve kış geçen yıla oranla daha düşük olacak." düşüncesini dile getirdi. 

Müftüoğlu, "Diğer taraftan aynı anda 2 ayrı viral enfeksiyonun birlikte geçirme ihtimaliniz de oldukça düşük. Zira herhangi bir virüs enfeksiyonuna karşı alarm haline geçen bağışıklık sistemimiz bedenimize ikinci bir virüsün yerleşme ihtimalini minimuma indiriyor. Kısacası, ilk virüs enfeksiyonu sırasında alarma geçen bağışıklık sistemimiz, ikinci bir virüs enfeksiyonuna kolay kolay izin vermiyor." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın 

ETİKETLER

Osman MüftüoğluKoronavirüsaynı andagripkışbağışıklıkalarmvirüsenfeksiyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24