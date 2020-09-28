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Koronavirüs

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Havaalanında da hızlı testler yapılmalı

"Bu testler her yolcuya istisnasız uygulanabilirse, uçak yolculuklarının daha güvenli hale gelebileceği düşüncesindeyim"

28 Eylül 2020 07:19

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, havalimanlarında hızlı Covid-19 testlerinin devreye sokulması gerektiğini belirtti. 

Müftüoğlu, "Hızlı testler çok kısa süre içerisinde yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla COVID-19 tanısı koyabilen virüs tarama (PCR) testleridir. Roche ve Abbott gibi şirketler bu testleri çoktan geliştirdiler. Hızlı testlerde güvenlik sınırlarını maksimuma çıkarmayı başarabilen daha pek çok uluslararası firma var. Uçak yolculuklarını daha güvenli hale getirebilmek için ortalama maliyetleri sadece 40-50 TL civarında olan bu testler de devreye sokulabilir. Sokulmalı da." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Zira bu basit ama güvenli testler neredeyse 10-15 dakikada bir yolcunun virüsü taşıyıp taşımadığını uçağa binmeden belirleyebiliyor. Eğer bu testler hemen her yolcuya istisnasız uygulanabilirse, uçak yolculuklarının daha güvenli hale gelebileceği düşüncesindeyim. Hatırlatayım: Alman havayolu şirketi Lufthansa yetkilileri uluslararası uçuşlarında böyle bir uygulamayı başlatmak üzere olduklarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bana göre THY de bir an önce harekete geçmeli." ifadesini kullandı. 

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