Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Filyasyon ve izolasyon meselesinde ihmaller ya da gözden kaçmalar olduğuna dair ciddi gözlemler var

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele filyasyon ve izolasyonun önemine vurgu yaparak, "Filyasyon ve izolasyon meselesinde ihmaller ya da gözden kaçmalar olduğuna dair ciddi gözlemler var" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Başlangıçtan bu yana çok başarılı olduğumuz bu iki konuda da yeniden derlenip toparlanmak zorundayız. Filyasyonu ve izolasyonu ihmal edersek sokaktaki virüs taşıyıcılarının sayıları bir değil birkaç milyona hızla yükselebilir. Lütfen dikkat! Aman dikkat! Zira bir 2. dalga tehdidini tetikleyebilecek en önemli ihmallerin başında bu ikili var." ifadesini kullandı.

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