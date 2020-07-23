Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Covid-19 salgınında 'kırık kalp sendromu' atağı yaşayanların sayısı arttı

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Amerikan tıp dergisi JAMA’da 9 Temmuz’da yayımlanan bu çalışmaya göre, Covid-19 salgını sırasında artan 'psikolojik, sosyal ve ekonomik kaygılar' nedeniyle Amerikan vatandaşlarında “kırık kalp sendromu” olarak bilinen kalp sorunu ile beklenenden daha sık karşılaşıldı." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Kırık kalp sendromu, tıp literatürüne ilk kez 1990’lı yıllarda girdi. İlk vakalar Japonya’da 'takotsubo kardiyomiyopatisi' adı altında yayımlandı. Sorun da esas olarak, bir tür 'stres kardiyomiyopatisi' olarak açıklandı. Kalp kasında oluşan ani ve ciddi hasarın nedeni, birden ortaya çıkan şiddetli fiziksel veya ruhsal/duygusal streslerdi. Ani ve kontrolsüz stres uyarılarıyla maksimuma çıkan bedendeki aşırı stres hormonu yükü, kalp kaslarında geçici bir pompalama yeteneği bozukluğuna yol açıyordu. Neticede de kalp yetersiz ve düzensiz bir çalışma sürecine giriyor, kalp yetmezliği tablosu gelişiyordu. Kısacası, kalbin pompalama yeteneği yoğun stres etkisiyle düşüyor, azalıyor, ciddi ölçüde bozulabiliyordu. Tekrarlayalım, temel suçlu da muhtemelen yukarıda belirttiğimiz gibi aşırı birikim gösteren stres hormonlarıydı." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

Kırık kalp sendromu problemine paçasını kaptıran hastalar genelde bir süre sonra iyileşiyor, çoğu süreci başarıyla atlatma şansı buluyor. Uzmanlara göre 2-3, bilemediniz 4-5 hafta sonra kalp kası yaşadığı şoku atlatıp yeniden eski normal performansına geri dönüyor. Bu son araştırmada da muhtemelen böyle olacak. Pandemi stresinde kalbi kırılan pek çok hasta sağlığına yeniden kavuşacak. Özeti şudur: Pandemi esnasında ünlü kalp merkezi Cleveland Klinik Hastanesi’ne (Amerika) beklenenden çok daha fazla kırık kalp sendromlu, yani kalp kası hasarlı (kalbi kırık) hasta yattı. Anlaşılan o ki stres yönetimi pandemi sürecinde de önemli bir ayrıntı. Pandemi stresini fazla büyütmeyelim, kalbimizi strese sokmayalım.

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