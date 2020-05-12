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Koronavirüs

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Bulaşma riskinin en yüksek olduğu  iki nokta tuvaletler ve soyunma kabinleri

"Bu bilgi bilimsel olarak da doğrulandı"

12 Mayıs 2020 08:14

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, alışveriş merkezlerinde bulaşma riskinin en yüksek olduğu iki yerin tuvaletler ve soyunma kabinleri olduğunu belirterek buralarda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. 

Müftüoğlu, "AVM’lerin açılması herkeste 'Acaba yanlış mı yapılıyor?' sorusunu akla getirdi. Böyle düşünenler haksız da değiller. Kalabalıkla temas, havalandırmada çıkabilecek bulaş sorunları ve daha pek çok ayrıntı var akla gelen. Ama yine de ilk iki ayrıntının tuvaletler ve soyunma kabinleri olduğu kesin. Muhtemel bir bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler bu iki nokta. Bu bilgi bilimsel olarak da doğrulandı. Mesela hastanelerin en çok viral yük barındıran sosyal alanlarının soyunma odaları ve tuvaletler olduğu gösterildi." ifadesini kullandı. 

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