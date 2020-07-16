Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Antikor araştırmasına bakınca 'sürü bağışıklığı' kavramı hayal haline geliyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Avrupa’nın en büyük ölçekli antikor araştırmalarından biri kabul edilen yeni bir çalışma, Koronavirüs hastalarının hastalığa karşı kazandıkları antikorların yeteri kadar güçlü ve kalıcı olamayabileceğini gösterdi." bilgisini köşesinde paylaştı. Müftüoğlu, "Araştırmaya bakınca 'sürü bağışıklığı' kavramı hayal haline geliyor" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Araştırma sonuçlarına bakılırsa, COVID-19 geçiren hastalarda gelişen bağışıklık, tıpkı soğuk algınlığı ve gripte olduğu gibi yeterince güçlü ve kalıcı değil. Araştırmanın sonuçlarına göre, COVID-19 enfeksiyonu geçirenler ya yeterince antikor üretemiyorlar, ya da ürettikleri antikorları çok değil birkaç ay içinde kaybetmeye başlıyorlar. Araştırma İngiltere merkezli ve çok sayıda güvenilir veriye dayanıyor. Neticelerine bakıldığında da işi bilenlerde ciddi ölçüde hayal kırıklığı yaratıyor. Zira bu sonuçlara bakılınca 'sürü bağışıklığı' kavramı hayal haline geliyor. Daha da önemlisi, antikor düzeyindeki azalma, bulunabilecek bir aşının sağlayacağı bağışıklığı da tartışmalı ve güvensiz hale getiriyor. Peki ne olacak? Sürü bağışıklığı da aşı beklentisi de boşuna mı? Kanaatime göre değil." ifadesini kullandı.

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