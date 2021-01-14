Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Ahmet Hakan'la kesinlikle aynı fikirde değilim

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın cumartesi günkü köşesindeki “Vaka sayıları düşüyor, hasta sayısında azalma var, aşılama başladı, başlayacak, ben diyorum ki: Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?” önerisine kesinlikle katılmadığını yazdı.

Müftüoğlu yazısında, "Ahmet Hakan’la kesinlikle aynı fikirde değilim. Biliyorsunuz, biz aynı hatayı geçtiğimiz haziranda da yaptık. Yanlış normalleştik. Gelin bu sefer yine aynı hataya düşmeyelim. 2020 Haziranında yaptığımız gibi hızlı ve fazla normalleşmeyelim. Aşılamanın olumlu sonuçlarını en erken mayıs ayı gibi alabileceğimizi bilelim, ona göre hareket edelim, kademeli normalleşelim. Kademeli normalleşmede bile 'Bilim Kurulu ne diyorsa' ona göre hareket edelim." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Vaka sayılarındaki bu sevindirici azalmanın sadece 'kalabalıklaşmaları azaltma' sayesinde ulaşılan geçici bir sonuç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Unutmayalım ki virüs sokakta bizi, bizim yeniden kalabalıklaşmamızı, kalabalıklaşabileceğimiz mekânlarda yeniden çoğalmamızı bekliyor." ifadesini kullandı.