Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftoğlu: Yanlış yapılanları gündemde tutarak bu savaşı kazanamayız

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yanlış yapılanları gündemde tutarak 'savaş'ın kazanılamayacağını öne sürdü.

Müftüoğlu, "Zor günlerden geçtiğimiz kesin. Sağlığımız, sosyal yaşamımız, ekonomik geleceğimiz tehdit altında ve bu hepimizi üzüyor, kaygılandırıyor. İşte bu nedenle kavganın değil dayanışmanın, itişip kakışmanın değil barışmanın, kısacası hepimizin birer 'pandemi gönüllüsü' gibi davranmasının önem kazandığı hassas bir zaman dilimindeyiz." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Geçmişteki hataları tartışarak, birbirimizi eleştirerek, doğru yapılacak işleri değil yanlış yapılanları gündemde tutarak bu savaşı kazanamayız. Eğer aynı yanlışları tekrarlayıp durursak, pandeminin süresi de dozu da vereceği zayiat da artacaktır. Özetle, herkesin 'eteğindeki taşları dökmesinin' ve bu mühim savaşta kendini bir çeşit 'pandemi görevlisi/nöbetçisi' ve 'pandemi gönüllüsü' gibi hissetmesinin önem kazandığı günlerden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

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