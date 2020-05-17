Hürriyet başyazarı Müftüoğlu: ABD’li biyoteknoloji firması Covid-19'a karşı yüzde yüz etkili antikor ürettiğini açıkladı

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı üretmenin peşindeki birçok ilaç firmasının üçüncü bir seçenek olarak antikor tedavisini yoğunlaştığını belirtti. Müftüoğlu, "ABD’li biyoteknoloji firması Covid-19'a karşı yüzde yüz etkili antikor ürettiğini açıkladı" bilgisini paylaştı.

Müftüoğlu bugünkü köşesinde, "Aşıda ise ‘Gelecek için umutlar var!’ dense de sürenin en az bir yılı bulacağı kesin. Daha uzun olması da kuvvetle muhtemel. Peki başka bir çözüm olabilir mi? Olabilir! Anlaşılan o ki çok sayıda firma aşı ve ilaç çözümleri dışında üçüncü bir çözümün de peşinde. Ve yine anlaşılan o ki muhtemel çözümlerden biri de ‘antikor tedavisi’ olacak. Haftayı tamamlarken size bu konuyla bağlantılı sevindirici bir haberim var: Görünen o ki antikor tedavisi de yolda! O da ‘geldim-geliyorum’ diyor." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "ABD’li biyoteknoloji firması ‘Sorrento Therapeutics’, COVID-19 virüsüne karşı yüzde yüz etkili bir antikor ürettiğini açıkladı. Üstelik bu antikorun seri üretimine aşıdan çok daha erken başlayabileceğinin altını çizdi. Firma yetkilisi Dr. Henry Ji’ye göre buldukları antikor kokteyli gerçekten mükemmel. Virüsün hücreye girişini neredeyse yüzde yüz engelliyor. Hücreye girip çoğalabilme şansı kalmayan virüs de doğal olarak ortadan kalkıyor. Dr. Ji’ye göre ürettikleri antikor molekülü koruyucu olarak da kullanılabilecek. Dr. Ji, ellerindeki antikorun, koruyucu etkisinin aşıdan daha güçlü olabileceğini ileri sürüyor. Firma, ‘Covi-Shield’ adını verdikleri kokteylin üç ayrı antikordan oluştuğunu, hem tedavi hem de korunmada kullanılabileceğini, onay için FDA’ya (Amerikan İlaç Onay Kurumu) müracaat aşamasında olduklarını da açıkladı. Anlaşılan o ki firma başarılı olursa ‘bir taşla iki kuş vurmak’ bile mümkün olabilecek." ifadesini kullandı.

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