Hürriyet: Akşam’ın manşeti gol değil yalan!

Hürriyet, Akşam’ın 3 Mart 2017 tarihli “Bu da mı gol değil Aydın Doğan” manşeti haberini yalanladı.

hurriyet.com.tr’de “Gol değil yalan!” başlığıyla yayımlanan haberde Akşam’ın manşetindeki “Aydın Doğan’ın sağ kolu Barbaros Muratoğlu ve FETÖ’cü hâkim 155 Temmuz sonrası Kosova’da aynı sitede ev almış” haberi yalanlandı.

hurriyet.com.tr’de yer alan haber şöyle:

AKŞAM gazetesinin bugün Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu ile ilgili olarak manşetten yayınladığı haberdeki iddiaların da iftira olduğu ortaya çıktı. Doğan Şirketler Grubu Holding Hukuk Baş Müşaviri Erem Turgut Yücel, Akşam gazetesinde Murat Kelkitlioğlu imzasıyla yayınlanan, “Bu da mı gol değil Aydın Doğan” başlığı altında koca bir yalan ve iftiranın yayınlandığını belirterek, “Bir gol varsa, bu golü yiyen Akşam Gazetesidir” dedi. Barbaros Muratoğlu’nun baba toprağı olan Priştine- Kosova’da arkadaşı Serkan Aydın ile aynı dönemde satın aldığı bir taşınmaz olduğunu kaydeden Yücel, her ikisinin de aynı siteden birer daire aldıklarını söyledi.

HAKİMİ BULUP ÇIKARIN

Serkan Aydın’ın Ankara’da madencilik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olduğunun altını çizen Yücel, “Aynı ismi taşıyan ve FETÖ üyeliği sebebi ile meslekten ihraç edilen bir hakim varsa bile ne müvekkilim o şahsı tanır, ne de aynı siteden birlikte ev almışlardır. Kelkitlioğlu’nun zerre kadar gazetecilik namusu ve şerefi varsa, Kosova’da ev aldığını yazdığı tetkik hakimini bulup ortaya çıkarmalıdır” çağrısında bulundu. Doğan Grubu’nu, Aydın Doğan’ı ve Doğan Grubu çalışanlarını FETÖ ile ilişkili göstermeye çalışan bu iftiralar nedeni ile Barbaros Muratoğlu’nun haksız yere tutuklandığını ve üç aydan uzun bir süredir özgürlüğünden mahrum bırakıldığını hatırlatan Yücel şunları söyledi:

İFTİRAYI İTİRAF EDİN

“Kelkitlioğlu, bu sürecin başından beri bir gazeteci gibi davranmamakta, kendisini hakim, polis ve savcıların yerine koyarak yargısız infaz yapmaktadır. Yazdığı yalanlara her geçen gün bir yenisini eklemekte, iftiraları ortaya çıkmasına rağmen mahkemeyi yönlendirme çabasından vazgeçmemektedir. Genelkurmay Başkanlığı’nın, '7 eleştiri 7 yanıt' haberinde yazılan bilgileri kendilerinin Hürriyet’e verdiğini kabul etmesine rağmen, bunu bile suçlama vesilesi yapabilmiştir. Kelkitlioğlu’nu ve onun yazdıklarını bir iftira vesikası olarak tekrarlayan gazetecileri, mahkemeyi etkileme çabasından vazgeçmeye, hukuku hakimlerin adil ellerine bırakmaya davet ediyorum. Yalanlarınızla bir ailenin hayatını alt üst ettiniz, şimdi kamuoyu önünde özür dileyip, iftira attığınızı itiraf etmenin zamanıdır. Siz öyle kabul edebilirsiniz ama gazetecilik kin ve nefret mesleği değildir.”

Baba toprağında 45 metrekare daire

BARBAROS Muratoğlu’nun eşi Sultan Muratoğlu da Akşam’daki iddiaları yanıtlarken, “Kosova, Barbaros’un baba toprağıdır. Lüks ev dedikleri de 49 metrekarelik minik bir daire” dedi. Sultan Muratoğlu, özetle şunları söyledi: “Barbaros’un annesi Priştina, babası Prizren’den, mezalimden kaçarak Türkiye’ye gelmiş savaş mağduru insanlardı. Barbaros babasını kendisi 4 yaşındayken kaybetmiştir. Babası vefat ettiğinde Kosova vatandaşı olduğu için Barbaros da orayı hep babasıyla özdeşleştirdi. Hayatı boyunca baba toprağını görme, oradaki insanları tanıma özlemi içinde oldu. Akrabaları da hala babayurdu olan Prizren’in Dragaj yerleşkesine bağlı Yukarı Rapça köyünde yaşamaktadır. Gidip araştırabilirler. Artık emeklilik yaşının gelmiş olması nedeniyle gittiğimizde kalabileceğimiz 49 metrekarelik minik bir ev aldık. Kaldı ki orası da Türk yurdudur.”

Aydın: Hakim değil işadamıyım

KONUYLA ilgili olarak Hürriyet’in sorularını yanıtlayan işadamı Serkan Aydın da, “Kosova’da bir daire aldığım doğrudur ama ben Yargıtay Tetkik hakimi değil, işadamıyım” dedi.

Hakim olan Aydın için gözaltı kararı

ANADOLU Ajansı’nın 16 Temmuz 2016 tarihinde geçtiği, “2 bin 745 hakim ve savcı için gözaltı kararı çıktı” haberinde Eski Yargıtay Tetkik Hakimi Serkan Aydın’ın da adı geçiyordu. 20 Temmuz’da da daha önce görev yaptığı Bolu’daki yerel gazetelerde Serkan Aydın’ın tutuklandığı yolunda haberler yayınlanmıştı.