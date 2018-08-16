Huo Rf'nin yeni sergisi '…buradaydı', 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

T24

Türkiye'nin öne çıkan genç sanatçılarından biri olan Huo Rf’nin ‘’…buradaydı’’ adlı kişisel sergisi 22 Eylül Cumartesi günü Elhamra Han’ın birinci katında açılacak. İlhamını sanatçının Kars ve Ani'ye yaptığı seyahatlerden alan ‘’...buradaydı’’, Huo Rf'nin üçüncü kişisel sergisi olacak.

Küratörlüğünü Merve Elveren’in yaptığı sergi için hazırlanan basın bülteninde ‘…buradayı’ şu ifadelerle anlatılıyor:

‘’Sergi zaman ve mekân hissiyatından uzak bir yolculuk hikâyesinden geriye kalanları bir araya getiriyor. Huo Rf’nin 2018’de ürettiği iki işten oluşan ‘…buradaydı' çıkış noktasını sanatçının Kars ve Ani’ye yaptığı seyahatten alıyor. Mekânın duvarına yan yana, ancak birbirleri arasında herhangi bir devamlılık ilişkisi olmadan, yerleştirilen 10 adet bakır levha Ani’deki surların, kiliselerin ve manastırların seçili alanlarına odaklanıyor.

'Duvarlara yazılan isimler, tarihler,

aşk hikâyeleri...'

Levhalarda göze çarpan detaylar yapıların mimari özelliklerinden çok duvarlarına kazılan ve yazılan isimler, tarihler, şehirler ve aşk hikâyeleri. Kimi zaman ayrışan ancak çoğunlukla yıllar içinde üst üste gelerek okunmaz hâle gelen bu yazılar ile iş bir yandan Ani antik kentinin zamanla zarar gören yapılarına işaret ederken bir yandan da günlük hayatta sokaklarda, çeşmelerde, sarnıç, kale ve kasır duvarlarında sıkça karşılaşılan benzer durumları da akla getiriyor. Tanıdık işaretler ve simgeler beklenmedik çağrışımlara olanak sunuyor; hikâyenin öznesini değiştiriyor.

‘… buradaydı’ gidenin, görenin kontrol edilemez tahrip etme dürtüsü ile sesini duyurma ve bir gün geri dönüp kendi izini yeniden bulma arzusu arasındaki geçişken ilişkiyi de görünür kılıyor.

Bakır levhalara eşlik eden diğer seri ise Huo Rf’nin Kars’a ve Ani’ye gidiş ve dönüş yolculuğunda çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Seri, levhalara işlenen detayların coğrafyası hakkında ipuçları taşırken, İliç, Aşkale, Ani ve çevrelerinde arda kalanları hiçbir yaşam belirtisinin olmadığı fotoğraflar ile belgeliyor.’’

Elhamra Han'ın tarihi

Bunlara ek olarak basın bülteninde serginin yapılacağı Elhamra Han'ın tarihine de yer verilmiş. Han'ın bugünkü yerinde 19'uncu yüzyılın başında Guistiniani Barthelmy tarafından yaptırılan 'Fransız Tiyatrosu' ve 'Palais de Cristal'in bulunduğu, tiyatro ve balo salonunun tam karşısında yer alan 'Condordia Tiyatrosu ve Bahçesi'nin St. Antoine Kilisesi'ne dönüştürülene kadar faaliyete devam ettiği verilen bilgiler arasında.

Ayrıca 1920-1922 yılları arasında Said Adapazarlı tarafından kısmen yenilenen ve han haline getirilen tiyatro binasında İstiklal Caddesi’nin ünlü sinemalarından “Cine Alhamra” yer aldığı da bültende aktarılıyor. 1958’te sinema salonu “İstanbul Tiyatrosu” tarafından kullanılmaya başlanmış; İstanbul Tiyatrosu’nun kapanmasından sonra yeniden sinema olarak faaliyet gösteren mekan 1999 yılında çıkan yangın sonrasında işlevini yitirmiş. Yapı, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.6.1971 tarihli ve 5899 sayılı kararıyla tescil edilmiş korunması gerekli eski eserlerden biri ilan edilmiş.

‘Signs of Time’ isimli sanatçı kolektifinin kurucularından olan Huo Rf, çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor. Sanatçının bugüne kadar dahil olduğu sergileri ise şöyle: