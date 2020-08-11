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Sanatçı Hümeyra'nın oğlu hayatını kaybetti

Hümeyra, haber alamadığı oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

11 Ağustos 2020 20:58

Ünlü oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hümeyra, oğlu Sadık Bigat'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunu merak ederek İstanbul Nişantaşı'ndaki evine giden Hümeyra bir yakınına daire kapısını açtırdı. Daireye giren ünlü oyuncu oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine Bigat'ın yaşadığı daireye sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden oğlu olan Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.

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