T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hülya Avşar'dan "Müjde var mı" sorusuna cevap: Hamileyim

Hülya Avşar yalnız yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylerken şimdilik kalbini aşka kapattığını ifade etti

20 Aralık 2017 05:40

Hülya Avşar önceki akşam Levent İntepe’yle İstanbul Bebek’te görüntülendi. Muhabirin "Müjde var mı?" sorusuna yanıt veren Avşar, "Hamileyim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İkili Hülya Avşar’ın “Selfie” isimli filminin vizyon tarihini belirlemek için bir araya geldi. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Avşar, bir muhabirin “Müjde var mı?” sorusuna “Hamileyim” cevabını verdi.

Avşar sonrasında toparlayarak, “Toplantı yaptık, filmin vizyona çıkacağı tarihi konuştuk. Heyecanlıyız. Daha bombardımana başlamadık, başlayacağız. Nisan ayı içerisinde vizyona girmesini düşünüyorum ama tam tarih daha belli değil” dedi.

Muhabirlerin aşkla ilgili sorularına da yanıt veren Avşar yalnız yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylerken şimdilik kalbini aşka kapattığını söyledi.

Avşar bu soruyla ilgili olarak; “Böyle çok mutluyum diye düşünüyorum… Şimdi kim çekecek of ya…” açıklamasında bulundu.

 

ETİKETLER

hülya avşarmagazinhamileyimsoruyanıtbebekistanbulgörüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24