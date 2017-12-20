Hülya Avşar'dan "Müjde var mı" sorusuna cevap: Hamileyim

Hülya Avşar önceki akşam Levent İntepe’yle İstanbul Bebek’te görüntülendi. Muhabirin "Müjde var mı?" sorusuna yanıt veren Avşar, "Hamileyim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İkili Hülya Avşar’ın “Selfie” isimli filminin vizyon tarihini belirlemek için bir araya geldi. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Avşar, bir muhabirin “Müjde var mı?” sorusuna “Hamileyim” cevabını verdi.

Avşar sonrasında toparlayarak, “Toplantı yaptık, filmin vizyona çıkacağı tarihi konuştuk. Heyecanlıyız. Daha bombardımana başlamadık, başlayacağız. Nisan ayı içerisinde vizyona girmesini düşünüyorum ama tam tarih daha belli değil” dedi.

Muhabirlerin aşkla ilgili sorularına da yanıt veren Avşar yalnız yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylerken şimdilik kalbini aşka kapattığını söyledi.

Avşar bu soruyla ilgili olarak; “Böyle çok mutluyum diye düşünüyorum… Şimdi kim çekecek of ya…” açıklamasında bulundu.