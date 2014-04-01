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Hülya Avşar: Twitter kapandığında 'Oh be 1 ay rahat edeceğiz' dedim

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, 'Benim saygısızlığa tahammülüm yok. Tarkan'ı hâlâ dövebilirim' dedi

01 Nisan 2014 15:45

2011 yılında Tarkan için "Dangalak, eşek herif" gibi sözler sarf eden Hülya Avşar, Tarkan’a hala kızgın olduğunu belirterek “Tarkan’ı hala dövebilirim” dedi. Twitter’ın erişime engellenmesiyle ilgili de konuşan Avşar, “İlk kapatıldığında 'Oh be 1 ay rahat edeceğiz' bile dedim. Çünkü orada kötü yönde açıklamalar yapılabiliyor hakkımızda. Ama ben Twitter aracılığıyla 70'e yakın üniversite öğrencisine ulaşıp onlara burs verdim" dedi.

Gazteport’ta yer alan habere göre, Belgrad Ormanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar şöyle konuştu:

 

‘Saygısızlığa tahammülüm yok’

 

 

Tarkan’a hala kızgın olduğunu belirten Avşar, "Kendisiyle 2 gün önce bir mekanda yan yana geldim ama onu görmezlikten geldim. Benim saygısızlığa tahammülüm yok. Eğer aynı saygısızlığı Zehra da yapsa onu da affetmezdim. Ona olan sinirim geçmedi; Tarkan'ı hâlâ dövebilirim" dedi.

 

‘Ben Twitter’a giriyorum’

 

 

Hülya Avşar, Twitter yasağı için de şöyle konuştu: "Bana kızarlar mı bilmem ama ben giriyorum. Sayın Başbakan'a hak verdiğim yerler var bu konuda. Twitter'ı kullanmasını bilmeyenler var, ama tamamen destekler nitelikte de değilim. İlk kapatıldığında 'Oh be 1 ay rahat edeceğiz' bile dedim. Çünkü orada kötü yönde açıklamalar yapılabiliyor hakkımızda. Ama ben Twitter aracılığıyla 70'e yakın üniversite öğrencisine ulaşıp onlara burs verdim."
 

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