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Hülya Avşar: Tablodan anlamam hava olsun diye alıyorum

'Kolunu kaldırmak varken telefonda gizli gizli almak bana göre değil'

04 Nisan 2015 11:31

Ressam Oya Özer'in düzenlediği resim sergisini gezen Hülya Avşar orada üç adet tablo beğendi ve satın aldı. Tılsım ve Hırka-i Şerif resimlerinden 2 tane satın alan Avşar, sanat konusunda eski eşi Kaya Çilingiroğlu kadar başarılı olmadığını söylerken "Tablodan anlamam hava olsun diye alıyorum" şeklinde yorumlar yaptı.

Tablo beğenirken koltuklarının renklerine uyum sağlayıp sağlamadığına bakan güzel oyuncu aldığı 3 tabloya toplam 16 bin TL para ödediği iddia edildi. Sanatçı "Müzayedeye gittiğimiz zaman alacağımı göstererek alıyorum hava olsun diye! Kolunu kaldırmak varken telefonda gizli gizli almak bana göre değil" dedi.

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