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Hülya Avşar Koronavirüs uyarılarını dikkate almadı: Sokağa çıkmakta fayda var

19 Mart 2020 13:15

Şarkıcı Murat Boz'un Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini hiçe sayarak tepki çeken "dışarı çıkın" paylaşımının ardından Hülya Avşar da muhabirlere yaptığı açıklamada "Sokağa çıkmakta fayda var" dedi.

Hülya Avşar, muhabirlere, "Bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Murat Boz neden ‘dışarı çıkın’ paylaşımını siliyor anlamadım. Murat’ın sonuna kadar arkasındayım. Sokağa çıkmakta fayda var, çıkmayanda hata var. Ben yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.

Şarkıcı Murat Boz da geçtiğimiz günlerde takipçilerine yaptığı dışarı çıkın çağrısıyla tepki çekmişti. Boz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız."

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