Hülya Avşar kızı Zehra'nın Gezi eylemine katılmasına ne dedi?

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Hülya Avşar’ın kızı Zehra’nın da eylemlere katıldığı ortaya çıktı. Zehra’nın eylemlerin ilk haftasında elinde bayrak, yüzünde maskeyle çekilen fotoğrafları, sosyal medyada yayınlandı. Hülya Avşar, eyleme destek veren kızı için “O da bir birey. Gitmek istedi ve gitti, ben de saygı duydum” dedi.

Gereken cezayı verdim

Kaya Çilingiroğlu ise Zehra’ya çok kızdığını söyledi: “Kızım 15 gün önce Beşiktaş’ta gösterilere katılmış. Bana fotoğraflarını yolladılar. Bunun tasvip edilecek bir tarafı yok. Çünkü Zehra büyük gözükmesine rağmen bu tür olaylarda kendi kararını verecek yaşta değil. Kendisine çok kızdım ve gereken cezayı verdim.”