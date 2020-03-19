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Hülya Avşar: Kadınlar evde çocuk baksın, eşleri çalışsın

19 Mart 2020 13:14

Oyuncu Hülya Avşar, bakıcılara karşı olduğunu belirterek, “Kadınlar evde çocuk baksın, eşler çalışsın” dedi.

YouTube kanalında konuşan Hülya Avşar, çocuğunu kendisinin büyüttüğünü söyleyerek, "Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı" ifadesini kullandı.

"Ben eski sistemciyim" diyen Avşar, "Doğru sistem bu. Erkekler çalışmalı, eve para getirmeli, hem kendini iyi hissetmeli, hem de erkek olduğunu hissetmeli" ifadelerini kullandı.

Çocuk bakıcılığın tamamen kalkması gerektiğini savunan Avşar, "Ben ilkokuldan liseye kadar kızım Zehra’yı okula götürdüm, aldım” diye konuştu. 

 

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