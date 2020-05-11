Hülya Avşar'dan Meltem Cumbul ve Mahsun Kırmızıgül itirafı

Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi'nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisine katıldı. Ünlü oyuncu, 'Gönül Yarası' filminin ilk önce kendisine teklif edildiğini belirterek, "Yavuz Turgul, ‘Gönül Yarası' için aradı ama yaz tatiline denk gelmişti. Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım." diye konuştu.

Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşide Türk sineması ve oyunculuk üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ünlü sanatçı, "Çalışmak istediğiniz bir yönetmen, oyuncu, senarist var mı” sorusuna şu yanıtı verdi: "Çağan Irmak'ın anlatım dilini çok beğeniyorum. Fatih Akın'ın da anlatım şeklini beğeniyorum. Onlarla çalışma fırsatı bulmadım. Yeni yönetmenlerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Televizyon dizilerinden baktığımda da her zaman başka bir yönetmen ismiyle karşılaşıyorum."

"Mahsun Kırmızıgül'ün başarısına şaşkınım"

Avşar, sunucunun "Sizi Mahsun Kırmızıgül'le bir projede görmek isteriz” demesi üzerine "Mahsun da çok başarılı. Şaşkınım onun bu başarısına” diye karşılık verdi. Ünlü sanatçı programda bir de itirafta bulundu. Meltem Cumbul'un "Gönül Yarası”ndaki performansını çok kıskandığını belirten Avşar, "Yavuz Turgul'u yıllar önce aramıştım.

Sizinle film yapmak istiyorum' diye. Sonra beni ‘Gönül Yarası' için aradı ama o da yaz tatiline denk gelmişti. Hem kendim arıyorum, hem bana böyle bir hikâye geliyor, ben oynamıyorum. Kendimden, herkesten özür diliyorum ama Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım Meltem'i" dedi.