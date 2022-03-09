Hülya Avşar’dan Cemal Güzelci sorusuna yanıt: Bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım!

Hülya Avşar, önceki gün Maslak'ta bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Bir yakınının ameliyatı nedeniyle yaklaşık beş saat hastanede kalan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

58 yaşındaki sanatçı, Ukrayna’yı işgal eden Rusya'nın günlerdir havadan ve karadan devam eden saldırıları hakkında konuştu. Yaşananları üzücü bulduğunu belirten Avşar, “Sivilleri dokunmaları hoş değil. İnsanın canı yanıyor. Empati yapmaya çalışsan yapamazsın. Geçsin bu günler. Pandemiden sonra hayatın tadına bakalım derken savaş çıktı” ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’ın 12 yıl aradan sonra iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikilinin basına yansıyan samimi görüntüsü dedikodulara neden olmuştu. Ancak Avşar, Güzelci ile sadece arkadaş olduklarını açıklamıştı. Milliyet'in haberine göre Avşar,, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” soruları karşısında kahkaha atarak, "Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu! Her şey kısmet" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.