Hülya Avşar'dan 'Altın Kelebek' yorumu: İbrahim Tatlıses ödülü mesleki anlamda sonuna kadar hak etti; özel hayatıyla bir arada tutulmamalı

Geçtiğimiz günlerde 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde geçmiş yıllarda adı 'kadına şiddet'le meydana gelen şarkıcı İbrahim Tatlıses, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Jürinin bu kararı, birçok tepkiye yol açmıştı. Hülya Avşar, tepkilere yönelik sorulan sorulara yakın dostu Tatlıses'i destekleyen yanıtlar verdi.
Kimsenin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını dile getiren Avşar'ın yanıtı şöyle:
"Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses"
"İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."