Hülya Avşar'dan 'Altın Kelebek' yorumu: İbrahim Tatlıses ödülü mesleki anlamda sonuna kadar hak etti; özel hayatıyla bir arada tutulmamalı

Şarkıcı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses'in 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili 'kadına şiddet' tepkilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses'in mesleki anlamda sonuna kadar hak ettiğini ve özel hayatıyla bir arada tutulmaması gerektiğini söyledi.

Avşar, "Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil" ifadelerini kullandı.