Hülya Avşar: Babaannem Türkçe bilmezdi, babamın asıl adı Ello benim adım Malakan

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçmişte Kürt olduğu için çok büyük zorluklar çektiğini belirterek, "Ben küçükken hatırlıyorum babam bir akşam eve geldi, sırf Kürtçe konuştuğu için dayak yemişti. Çok zor günler yaşadık" dedi. "Babaannem Türkçe bilmiyordu hiçbir şekilde" diyen Avşar, "Dedemin adı Apo, babaannemin adı Daduk, e babamın adı Ello asıl Kürtçe'de. Benim adım Malakan. Hep evde bana Malakan derlerdi" ifadelerini kullandı.

Avşar, TV8'de yayınlanan programında bu hafta BKM oyuncusu Ersin Korkut'u konuk olarak ağırladı. Hülya Avşar gibi kendisinin de Kürt olmanın zorluklarını uzun bir süre çektiğini belirten Korkut "Senin programına da bu yüzden katıldım. Sen beni anlarsın" dedi.

Sen de Kürtsün ben de Kürdüm

Ersin Korkut'un yaşadığı zorlukları kendine yabancı bulmayan Hülya Avşar, "Sen de kürtsün ben de kürdüm. Ben küçükken hatırlıyorum babam bir akşam eve geldi, dayak yemişti. Çok zor günler yaşadık. Gizli gizli kürtçe şarkı dinliyordu babam. Televizyonda ilk Kürtçe şarkıyı söyleyen bendim hatta Yılmaz Erdoğan ile söylemiştik. "dedi.

Avşar, konuşmasına şöyle devam etti:

Babamın adı Ello benim adım Malakan

"Bizim sülale, Avşar aşireti. Ne olacak şimdi seni içeri alacaklar, işte bilmem ne. Yani dedim 'ben ne yaptım'. Babaannem Türkçe bilmiyordu hiçbir şekilde. Dedemin adı Apo, babaannemin adı Daduk, e babamın adı Ello asıl Kürtçe'de. Benim adım Malakan. Hep evde bana Malakan derlerdi. Hala da bana Malakan derler, kimseyi ilgilendirmez yani. Dolayısıyla anlattığın bana çok da uzak gelmedi."

Hülya Avşar'ın programından ilgili konuşmalara ilişkin video şöyle: