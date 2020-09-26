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Magazin

Hülya Avşar, 55 milyon liraya ada satın aldı

26 Eylül 2020 11:00

Hülya Avşar, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra'ya emanet edecek.

Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık’tan ada satın aldı.

Milliyet’in haberine göre, Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.

Hülya Avşar’ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim edecek.

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