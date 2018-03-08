Hülya Avşar: 5 sene sonra anlaşılıyorum

Programına konuk ettiği Mehmet Aslantuğ’la sohbeti sırasında kadınlar hakkında söylediği, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözlerinin ardından tepki çeken Hülya Avşar, "Söylediğim her şeyin arkasındayım. 5 sene sonra anlaşılıyor olduğumu daha önce de söylemiştim” dedi.

Hülya Avşar: Erkek çalışsın, kadın kocasını karşılasın

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Hülya Avşar’ programda kadınlarla ilgili "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" yorunalrının ardından, sözlerinden geri adım atmayarak, "5 sene sonra anlaşılıyor olduğumu daha önce de söylemiştim" diye konuştu.

Programda Avşar'ın sözlerinin ardından Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt vermişti.

Avşar, kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek, "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuşmuştu.

Aslantuğ ise, "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık vermişti.

Avşar bu cümleye, "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" yanıtını vermişti.

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Mehmet Aslantuğ: Kadın istikbalini bir adamın vicdanına bırakmamalı

Aslantuğ ise şöyle yanıt vermişti: "Bu çok anlaşılır bir duygu ama bunu işte şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"