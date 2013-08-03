Hulusi Akar, Servet Yörük, Akın Öztürk ve Bülent Bostanoğlu kimdir?

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanlığı'na da Orgeneral Servet Yörük atandı.

Yüksek Askeri Şûra kararları açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Org. Hulusi Akar atanırken, Akar'ın 2015 yılında Org. Necdet Özel'in yerine Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor.

Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanması durumunda Org. Servet Yörük'ün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesi gündeme geldi.

Hulusi Akar ve Servet Yörük'ün özgeçmişleri şöyle:

Hulusi Akar kimdir?

Orgeneral Hulusi Akar 1952 yılında Kayseri'de doğdu. 1972 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1973 yılında Piyade Okulu’ndan mezun oldu.



1980 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Orgeneral Akar, 1982 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak; 12'nci piyade tümen 7'nci piyade alay 1'inci tabur karargâh bölük komutanlığı, 12'nci piyade tümen komutanlığı lojistik şube müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliği İdari Şube Plan subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, İtalya’nın Napoli şehrinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (afsouth) İstihbarat Başkanlığı Kara İstihbarat Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği’nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı görevlerini yürüttü.



Akar, tuğgeneral rütbesi ile 51'inci iç güvenlik piyade tugay komutanlığı ve Napoli’de Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (afsouth) Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2002 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttükten sonra ve 2007 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etti ve genelkurmay 2’nci başkanlığı görevine atandı.



Şule Akar ile evli olan Orgeneral Hulusi Akar'ın iki çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

Servet Yörük kimdir?

Orgeneral Servet Yörük 1950 yılında Samsun'da doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1971 Yılında Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu.

1978 Yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde Topçu İleri Gözetleyiciliği ve Yer Ölçme Subaylığı ile Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Yörük, 1980 Yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 51’inci Piyade Tümen 247’nci piyade alayında muharebe destek bölük komutanlığı, 9’uncu kolordu istihbarat ve istihbarata karşı koyma şubede karargâh subaylığı, genelkurmay personel başkanı sekreterliği, genelkurmay personel daire personel yönetim şubesi proje subaylığı ile şube müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1997 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile 4’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığı görevlerinde buldu, 2001 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2005 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2’nci Ordu Komutanlığı görevini yürüttü, 2012 yılında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı.

Sibel Yörük ile evli olan Orgeneral Servet Yörük'ün iki çocuğu var.

Akın Öztürk kimdir?

Korgeneral Akın Öztürk 1952 yılında Gümüşhane'de doğdu. 1973 yılında Hava Harp Okulu'ndan, 1975 yılında Uçuş Okulu'ndan mezun oldu.

1985 yılına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli filolarda kol uçuculuğu ve kol komutanlığı yapan Korgeneral Öztürk, 1987 yılında Hava Harp Akademisi’nden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak; 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda kol uçuculuğu, 131'inci filoda eğitim subaylığı, 141'inci filoda harekât eğitim subaylığı, harekât subaylığı ve filo komutanlığı, hava kuvvetleri eğitim dairede plan subaylığı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, İsrail askerî ataşeliği ve 6'ncı ana jet üs harekât komutanlığı görevlerini yürüttü.



2000 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanlığı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görevlerinde bulundu, 2004 yılında tümgeneralliğe terfi etti.



Tümgeneral rütbesi ile 2'nci hava ikmal bakım merkezi komutanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı ve Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etti ve hava kuvvetleri komutanlığı görevine atandı.



Evli olan Korgeneral Akın Öztürk'ün iki çocuğu var.

Bülent Bostanoğlu kimdir?

Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu 1953 yılında Zonguldak'ta doğdu. 1973 yılında Deniz Harp Okulu'ndan, 1974 yılında Güverte Sınıf Okulu'ndan mezun oldu.

1980 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli gemilerde muhabere subaylığı, harekât merkezi subaylığı ve seyir harekât subaylığı yapan Koramiral bostanoğlu, 1982 yılında deniz harp akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak; tcg anıttepe seyir harekât subaylığı, deniz kuvvetleri harekât eğitim dairede nato proje subaylığı, tcg savaştepe 2'nci komutanlığı ve komutanlığı, tcg muavenet komutanlığı, donanma komutanlığında plan ve teşkilat şube müdürlüğü, atina deniz ataşeliği, 4'üncü muhrip filotillası komodorluğu ve donanma komutanlığında harekât başkanlığı görevlerini yürüttü.

2000 yılında tuğamiralliğe terfi etti. Tuğamiral rütbesi ile genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanlığı, Refakat ve Karakol Filosu Komutanlığı ile Güney Görev Grup komutanlığı görevlerinde bulundu, 2004 yılında tümamiralliğe terfi etti.

tümamiral rütbesi ile deniz harp akademisi komutanlığı, deniz kuvvetleri harekât başkanlığı, harp filosu ve kuzey görev grup komutanlığı ile donanma komutanlığı kurmay başkanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında koramiralliğe terfi etti. koramiral rütbesi ile genelkurmay muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri başkanlığı, deniz eğitim ve öğretim komutanlığı, kuzey deniz saha komutanlığı ve donanma komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 ağustos 2013 tarihinden geçerli olarak oramiralliğe terfi etti ve deniz kuvvetleri komutanlığı görevine atandı.

Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun bir çocuğu var.