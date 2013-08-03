Yeni komuta kademesi belli oldu

Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na oramiralliğe terfi eden Koramiral Bülent Bostanoğlu getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneralliğe yükseltilen Korgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı ise Orgeneral Servet Yörük oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Ağustos ayı olağan toplantısı son gün mesaisinin ardından tamamlandı.

Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2013'ten geçerli olmak üzere, 34 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 33 general ve amiralin görev süreleri ise bir yıl uzatıldı.

Mevcut Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Komutanları emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Ağustos 2013 Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklamaya yer verildi.

Şura'nın ağustos ayı olağan toplantısının tamamlandığı belirtilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltileceklerle general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumlarının görüşülerek karara bağlandığı bildirildi.

30 Ağustos 2013'ten geçerli olmak üzere 34 general ve amiralin bir üst rütbeye, 50 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği kaydedilen açıklamada, 33 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2013'ten itibaren, 2 general ise yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül 2013'ten itibaren emekli olacaklardır. Bir üst rütbeye yükselen general ve amirallerle görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak 30 Ağustos 2013'ten itibaren şeklen aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleriyle birlikte esenlikler dileriz."

Hangi komuta kademesine, kim atandı?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına oramiralliğe terfi eden Koramiral Bülent Bostanoğlu getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneralliğe yükseltilen Korgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı ise Orgeneral Servet Yörük oldu.

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 3. Ordu Komutanı ise Korgenaral Ümit Dündar oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2013'ten geçerli olmak üzere, 34 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 33 general ve amiralin görev süreleri ise bir yıl uzatıldı.

Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Yaşar Güler olurken Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ise Yüksek Askeri Şura üyeliğine getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 41 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2013'ten itibaren, 2 generalin ise yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül 2013'ten itibaren emekli olacağı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki YAŞ kararlarına ilişkin açıklamaya göre, görev süresi uzatılan general ve amiraller şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

1- Korgeneral Adem Huduti

2- Tümgeneral Haluk Cumali Çetinkaya

3- Tümgeneral Taner Düvenci

4- Tümgeneral Fahri Kır

5- Tümgeneral Uğur Tarık Özkut

6- Tümgeneral Muharrem Yavaş

7- Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu

8- Tuğgeneral Orhan Çınar

9- Tuğgeneral İsmail Gümüştekin

10- Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder

11- Tuğgeneral Nejdet Yatgın

12- Tuğgeneral Mehmet Kaya

13- Tuğgeneral Metin Keşap

14- Tuğgeneral Yücel Karauz

15- Tuğgeneral Mehmet Faruk Alpaydın

16- Tuğgeneral Yıldırım Alel

17- Tuğgeneral Ferhat Özsoy

18- Tuğgeneral Mustafa Şenol

19- Tuğgeneral Ali Akif Vurucu

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

1- Tuğamiral Gündüz Alp Demirus

2- Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

1- Korgeneral Abidin Ünal

2- Tuğgeneral Mustafa Avcı

3- Tuğgeneral Mehmet Argun

4- Tuğgeneral Mehmet Tümay Özer

- Jandarma Genel Komutanlığı

1- Korgeneral Osman Eker

2- Tümgeneral Harun Ocaklı

3- Tümgeneral Mustafa İhsan Batı

4- Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu

5- Tuğgeneral Necdet Köse

6- Tuğgeneral Mustafa Çitil

- Gülhane Askeri Tıp Akademisi

1- Tuğgeneral Mustafa Başbozkurt

2- Tuğamiral Hayati Bilgiç