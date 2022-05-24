Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattına gidiyor

Pençe Kilit Operasyonu'nda, 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonlar devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve kuvvet komutanlarının sınır hattına gittiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, karadan ve havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.

TIKLAYIN | MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralı