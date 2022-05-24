Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada 5 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, devam eden operasyon sırasında çıkan çatışmada Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olduğunu bildirdi. Yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya





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