T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 asker şehit oldu

Harekât, 18 Nisan'da başlatılmıştı

24 Mayıs 2022 12:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu duyurdu.  Çatışmada 5 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, devam eden operasyon sırasında çıkan çatışmada  Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olduğunu bildirdi. Yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya


İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz

Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: Tüm köprüleri yakıyor

Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten adli para cezası

AKP'den Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasına tepki: Siyaset biçimi değil iftira kampanyası!

Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız, Türkiye önemli bir müttefik

Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 asker şehit oldu

KAMU-AR: Mayısta açlık sınırı 6 bin 465 liraya yükseldi
" />
msbşehitpençe kilit opersyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24