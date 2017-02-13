"Hulusi Akar, 'cumhurbaşkanı yardımcısı' mı olacak?"

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 2019'da emekli olacağını hatırlatarak "Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor. Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor" iddiasını aktardı.

Zeynep Gürcanlı'nın "El Bab'ı tutabilecek miyiz?" başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın adını sürekli duyar olduk.

Ancak alışılmışın çok dışında gündeme gelmeye başladı Genelkurmay Başkanı...

Mesela...

15 Temmuz sonrasında yapılan o meşhur Yenikapı mitinginde, kürsüde halka hitap ederken gördük Genelkurmay Başkanı'nı...

Yenikapı mitingi sırasında Orgeneral Akar'ın, adı “kabir azabından koruyan, yanmayan kefen”, “Hz Muhammed'in saçını yıkadığı su” gibi ürünlerle gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca ile selamlaşmasına ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Ardından, Hulusi Akar MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la, şimdiki AKP iktidarının düşünce önderlerinden olan, Atatürk'ün “Ulu Önder” diye anılmasına karşı çıkan bir şairi, Nuri Pakdil'i evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından uzun uzun Orgeneral Akar'ın gençlik yıllarında Pakdil'in çıkardığı dergileri okuduğuna ilişkin yazılar yazıldı.

Böylece, Orgeneral Akar'ın “muhafazakar” yönü toplumla paylaşılmış oldu.

Kardak'ta, yanına kuvvet komutanlarını alarak gövde gösterisi yapan Orgeneral Akar'ın, son olarak da yine kuvvet komutanlarıyla masa başında El Bab harekat planını bizzat planlarken fotoğrafları da yayınlandı.

Bu fotoğraflarla da toplum, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin rehin aldığı Genelkurmay Başkanı'nın, “komutan/liderlik özelliklerini” öğrenmiş oldu. Orgeneral Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevindeki süresi Ağustos 2019'da bitiyor.

Anayasa paketi 16 Nisan'da referandumdan geçerse, Türkiye yeni ve olağanüstü yetkilerle donattığı yeni Cumhurbaşkanı/Başkanı'nı, Kasım 2019'da seçecek.

Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor.

Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor.

Muhalefetin yeni sistemde en çok eleştirdiği konu cumhurbaşkanı yardımcısının kim olabileceğine ilişkin “kriterlerin belli olmaması” değil miydi?

Pakette ayrıntılarıyla yer almasa da, bu kriterler belli:

“Muhafazakar”;

“Liderlik yetenekleri gelişmiş”;

Üstelik halka da hitap edebilen ‐Yenikapı örneği‐ bir isim... Neden olmasın?