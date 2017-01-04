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Spor

Hull City'de Phelan dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Hull City 20 maçta sadece 13 puan alabildi

04 Ocak 2017 12:36

İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City, teknik direktör Mike Phelan'ın görevine son verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'te yardımcı antrenörlüğe getirilen, ekim ayından bu yana da teknik direktörlük görevini üstlenen 54 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Mike Phelan, İngiltere'nin Norwich City, Blackpool, Stockport County ve Manchester United ekiplerinde antrenörlük yapmıştı.

Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de 9 haftadır galip gelemeyen Hull City, geride kalan 20 maçta topladığı 13 puanla son sırada yer alıyor.

Hull City yönetiminin Birmingham City menajeri Gary Rowett'la anlaşması bekleniyor.

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