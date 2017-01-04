Nefes kesen maçta Arsenal 1 puanı kurtardı

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına çıktı. Vitality Stadı’nda oynanan mücadele 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi takımın 3-0 öne geçtiği Londra ekibi son 20 dakikada 3 gol buldu. Boxing Day’de oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkaran Arsenal, zirve yarışında yara almamak için Bournemouth deplasmanından beklemediğin kayıp yaşadı.

Bournemouth 16. dakikada Daniels’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal 21. dakikada Callum Wilson’ın penaltı golüyle ikinci darbeyi yedi: 2-0.



Coquelin’in 28. dakikada sakatlanmasıyla Wenger hücum oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain’i oyuna sürdü.

Farkı indiremeyen Arsenal 58. dakikada kalesinde 3. golü gördü! Fraser’in golüyle durumu 3-0 oldu.



Fransız golcü Giroud 70’te Alexis Sanchez’e, 75’te ise Lucas Perez’e asist yaparak takımını umutlandırdı.



82. dakikada ise Simon Francis, Ramsey’e yaptığı faul sonrasında tartışmalı bir kararla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Bournemouth, üstünlüğünü korumak için savunmaya çekildi.



6 dakikada uzatmanın verildiği mücadelede Wenger’in öğrencileri beraberlik golünü duraklamalarda maçın kahramanı Olivier Giroud ile buldu. 90+2’de Xhaka’nın asistiyle topu filelere gönderen Fransız forvet durumu 3-3’e getirdi.



Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken, Arsenal 41 puana yükseldi. Bournemouth ise 25 puanla haftayı 9. sırada tamamladı.