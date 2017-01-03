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Spor

Wenger: Biz iki gün dinlenirken, Chelsea neden 4 gün dinleniyor!

Premier Lig'de sıkışık fikstürden şikâyet eden son isim Arsene Wenger oldu

03 Ocak 2017 18:14

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, yılbaşı fikstürüne büyük tepki gösterdi. Son 20 yıldır fikstürün hiç bu kadar adaletsiz olmadığını savunan Wenger, lider Chelsea'ye avantaj sağlandığı görüşünde.

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Crystal Palace’ı yendiği maçtan sadece 2 gün sonra Bournemouth ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Chelsea ise Stoke City ile 1 gün önce karşılaştı ve Tottenham deplasmanına çarşamba günü çıkacak.

 

"Biz sadece 2 gün dinlenirken..."

 

Chelsea'nin kendilerinden 2 gün daha fazla dinlendiğini vurgulayan Fransız menajer; "Dinleme süreleri arasındaki farklar kesinlikle inanılmaz. Biz sadece 2 gün dinlenirken, Chelsea'nin neden 4 gün dinlendiğini hâlâ anlayabilmiş değilim" dedi. 

Crystal Palace menajeri Sam Allardyce da, rakiplerinin daha fazla dinlendiğinden şikâyetçi olmuştu.

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