Hulk Hogan 'seks kaseti' davasında ifade verdi

Dedikodu sitesi Gawker ile 'seks kaseti' nedeniyle mahkemelik olan ABD'li profesyonel güreşçi ve aktör Hulk Hogan, duruşmada Gawker'ın avukatlarının sorularını yanıtladı. Bu esnada mahkemede, ünlü yıldızın cinsel organının 25 santimetre olduğunu söylediği bir radyo söyleşisi dinletildi.

Hürriyet’in haberine göre, Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hogan, bu konuda avukatlardan gelen "Doğru mu" sorusunu, "Pekala, o benimki değil. Çünkü benimki tartıştığımız ölçülerde değil" şeklinde yanıt verdi. Avukatın bastırması üzerine Hogan, "Yok cidden. Cinsel organım 25 santimetre değil" ifadesini kullandı.

Özel hayatını ihlâl ettikleri iddiasıyla Gawker'a 100 milyon dolarlık dava açan Hogan, söz konusu röportajda cinsel hayatının abarttığını söyledi. Gawker sitesinin avukatları ise Hogan'ın cinsel hayatını kamusal bir mesele haline getirdiğini savunuyor.