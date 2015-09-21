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Hükümlü ailesinden cezaevinde işkence iddiası: Önce dilini kestiler, sonra yaktılar

Fethiye T Tipi Cezaevi yönetimi 2 yıl cezası kalan Tarık Karaman'ın kendi dilini kestiği iddiasında

21 Eylül 2015 18:58

Fethiye T Tipi Cezaevi'nde kalan Tarık Karaman’ın gardiyanların işkencesine maruz kaldığı ve yakıldığı ileri sürüldü. Ailesi, Karaman’ın dilinin gardiyanlar tarafından kesildiğini iddia ediyor. 17 Eylül’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karaman, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Cezaevi yetkilileri Karaman’ın dilini kesip, kendini yaktığını ileri sürerken, aile ise oğullarının infaz görevlileri tarafından işkenceye uğradığını iddia etti. Karaman’ın annesi Gülsün Karaman, “Evladım ölümle pençeleşiyor. Tarık daha önce de gardiyanların işkencesine uğradı. Gardiyanlar tarafından yakılmıştı. Sonrasında açlık grevi yaptı. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu nedenle nasıl davranacağımızı biliyoruz. Cezaevi müdürü, gardiyan, savcıyı, hepsini şikayet edeceğim. Garibanımdan ne istediler? Neden yaktılar?” dedi.

Tarık Karaman’ın dayısının oğlu Bülent Arslan ise, 1 ay önce ailesi kendisini ziyarete gittiğinde cezaevinde huzurunun olmadığını, sürekli cezaevi infaz görevlileri ve mahkumlar tarafından sıkıştırıldığını söylediğini anlattı. Arslan,  “Söylenene göre dilini kesip, kollarını yakmış. Kesinlikle bunları yapacak bir insan değil. Hücreye çakmak ve kibrit giremez. Kendini yaksa bile orada hiç mi görevli yok? Ortada ihmal var. İşkence gördüğüne inanıyorum. Olaya kendi yaptığı görüntüsü vermek için jiletle vücudunun bazı yerlerini de kesmişler. Olayın sorumluların araştırılmasını istiyoruz. İki yıl cezası kalan bir insan dilini kesmez. İyileştikten sonra konuşamasa bile yazarak yaşadıklarını anlatıp, olayın çözülmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

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