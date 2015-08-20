CHP’li Hakverdi: Amasya Cezaevi’nde 'tasarruf' gerekçesiyle sular kesildi mi?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Amasya Hapishanesi’nde "tasarruf" gerekçesiyle suların kesildiği ve mahkûmlara su verilmediği iddialarını Meclis’e taşıdı. Hakverdi, “Kimi idare ‘hardal rengi pantolonu’ ‘sakıncalı’ bulur, kimisi tasarruf yapmak için hapishanenin suyunu keser, kimi sohbet hakkını gasp eder kimi de mektup hakkını. Kısacası hapishanelerde mahkûmlar zor koşullar altında hayatlarına devam etmektedir” dedi.

Amasya Cezaevi’ndeki hak ihlallerine ilişkin Hakverdi’nin Adalet Bakanına yönelttiği sorular şöyle:

Mahkumlar, Amasya Hapishanesi’nde ‘tasarruf’ gerekçesiyle suların kesildiği, iletişim, sohbet ve spor hakkının gasp edildiği, hasta mahkûmların ilaçlarının gardiyanlar tarafından alıkonulduğu bazen tek tek bazen ise verilmediği, doktor muayenelerinin kelepçeli yapıldığını, kelepçe ile muayene olmayı kabul etmeyen mahkumların darp edilip, muayenesi yapılmadan hapishaneye gönderildiği, dergi, gazete ve kitapların yasaklandığını mektup ile tarafıma bildirmişlerdir.

Amasya Hapishanesi’nde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Amasya Hapishanesi’nde ‘tasarruf’ gerekçesiyle suların kesildiği ve mahkûmlara su verilmediği iddiası doğru mudur? Doğru ise ‘tasarruf’ kararı ne zaman alınmıştır?

Su tasarrufu Amasya İli genelinde mi sadece hapishanede mi uygulanmaktadır?

Mahkumların ihtiyaçları için kovalarda su topladığı iddiası doğru mudur?

Su ‘tasarrufu’ dışında başka ‘tasarruf’larınız var mıdır?

Su ‘tasarrufu’ bütün hapishanelerde mi sadece Amasya Hapishanesi’nde mi yapılmaktadır? Amasya Hapishanesi yerine Adalet Bakanlığı binasında neden su ‘tasarrufu’ yapılmamaktadır?

Hapishane yönetiminin mahkumlara verdiği kimlikleri kabul etmedikleri için özellikle siyasi mahkumlara ‘sohbet haklarının’ kullandırılmadığı iddiaları doğru mudur?

Mahkumların sohbet ve spor haklarının kullandırılmadığı iddiaları doğru mudur?

Amasya Hapishanesi’nde bulunan hasta mahkumlara ilaçlarının gardiyanlar tarafından tek tek verildiği bazen ise verilmediği iddiaları doğru mudur?

Hasta mahkumların doktor muayenesi ‘kelepçeli’ mi yapılmaktadır? Kelepçe ile muayene sağlık hakkı gaspı değil midir?

Siz kelepçeli şekilde tedavi olmayı kabul eder misiniz? Etmiyorsanız mahkumlara yapılmasına neden izin verilmektedir?

Kelepçe ile muayeneye zorlayan görevliler ve bu şekilde muayene eden doktorlar hakkında işlem yapılmakta mıdır?

2002-2015 yılları arasından ‘kelepçeli muayeneye’ zorlayan kaç görevli veya doktor hakkında işlem yapılmıştır?

Amasya Hapishanesi yönetimini bu uygulamaları nedeniyle ‘ödüllendirmeyi’ düşünüyor musunuz?