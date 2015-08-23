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Cezasının 10'da 1'ini çeken mahkumlar açık cezaevine nakil olabilecek

Adalet Bakanlığı, mahkumların açık cezaevlerine giriş koşullarını hafifletti

23 Ağustos 2015 19:16

Adalet Bakanlığı, kapalı cezaevlerinde bulunan mahkumların açık cezaevlerine giriş koşullarını hafifletti. Cezasının 10'da 1'ini çekenler açık cezaevine nakil olabilecek.

Şimdiye kadar bir mahkumun açık cezaevine girmesi için cezasının 5'te 1'ini iyi halli olarak kapalı cezaevinde geçirmesi veya şartla salıverilmesine 7 yıl kalmış olması gerekiyordu.

Yeni yönetmeliğe göre cezasının 10'da 1'ini çeken mahkum, diğer şartları taşıyor olmak koşuluyla açık cezaevine nakledilebilecek.

Yönetmelikle, açık cezaevine nakilde "isteğe bağlı" olma şartı da kaldırıldı. Terör suçlarından mahkum olanlar ile  Abdullah Öcalan gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hiçbir koşulda açık cezaevine geçemeyecek.

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