Hükümetten, Muharrem İnce'nin “Gülen usülüne uygun istenmedi” açıklamasına ilk tepki

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler" şeklindeki açıklamasına hükümetten ilk tepki geldi.

İnce’nin yalan söylediğini savunan ve Gülen'in iadesine dair taleplerde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olmadığına vurgu yapan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz. Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez" dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İnce'nin iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirildi ve Gül'in iadesine dair bugüne kadar ABD'ye 7 'usülüne uygun' başvuru yapıldığı belirtildi. "Talepler, içerik ve usul bakımından, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, iade taleplerinin ABD makamlarınca bir an evvel yerine getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

"İade taleplerinde, bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur"

Dün Amasya mitinginde, "Cumhurbaşkanı olduğumda ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et, etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki askerler Noel'i Washington'da kutlarlar" açıklamasında bulunan İnce, akşam saatlerinde telefonla bağlandığı CNN Türk’te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında da "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler” ifadelerini kullanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, İnce’nin açıklamalarıyla ilgili konuşan Bozdağ, şunları söyledi:

"Teröristbaşı Gülen’in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde, bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur. Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir. Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz. Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez.

"Arayan CIA'den mi, FBI'dan mı, Adalet Bakanlığı'ndan mı?"

“Sayın İnce, sizi ABD’den arayan ABD’li mi Türk mü? Eğer arayan ABD’li ise CIA’dan mı yoksa FBI’den mi veya Adalet Bakanlığı'ndan mı veyahut da başka bir ABD’li mi? Sizi arayan Türk ise FETÖ üyesi mi veya FETÖ beslemesi mi ya da başkaca bir Türkiye düşmanı mı? Sahi kim?

“FETÖ kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok."

Adalet Bakanlığı: 7 ayrı talep usülüne uygun şekilde iletildi

Konuya dair Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Gülen'in iadesiyle ilgili olarak, bugüne kadar yedi ayrı iade talepnamesi ve tutuklama talebinin 'usulüne uygun bir şekilde' ABD makamlarına iletildiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce'nin dile getirdiği, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletlerinden iadesinin usulüne uygun şekilde istenmediği iddiaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. İade talepleri yargı mercileri tarafından hazırlanmakta olup, bakanlığımızın bu süreçteki rolü Türk adli mercileri ile yabancı makamlar arasında irtibatı kurmak ve sürecin uluslararası sözleşmelere uygun biçimde ilerlemesini sağlamaktır. Yakalama kararı ile suça ilişkin bilgi ve delilleri içeren bu talepnameler, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla muhatap ülkelere iletilmektedir. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili olarak, bugüne kadar yedi ayrı iade talepnamesi ve her bir talepnameye konu suçlar bakımından tutuklama talepleri ABD makamlarına bu çerçevede ve usulüne uygun bir şekilde iletilmiştir."

"Fetullah Gülen hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce işlediği suçlarla ilgili dört ayrı dosya üzerinden hazırlanan iade talepnameleri 19 Temmuz 2016 tarihli yazılarımız ekinde Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla ABD makamlarına iletilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast teşebbüsüyle ilgili olarak da üç ayrı dosya üzerinden hazırlanan talepnameler ise 23 Temmuz 2017 ve 20 Kasım 2017 tarihlerinde muhatap devlete iletilmiş ve örgüt elebaşının iadesi istenilmiştir. İade taleplerimizin tamamı, iki ülke arasında yürürlükte olan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması'nda belirlenen usule uygun bir şekilde ve iade için yeterli delillerle birlikte ABD makamlarına iletilmiştir. Talepler, içerik ve usul bakımından, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır. Süreci yakından takip eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız da yüksek düzeyli resmî temaslar vesilesiyle bir araya geldikleri muhataplarına taleplerimizin karşılanması ve örgüt elebaşının bir an evvel iadesi yönündeki beklentimizi defaatle dile getirmişlerdir. Tam, eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde iletilen iade taleplerimizin ABD makamlarınca bir an evvel yerine getirilmesi halen beklenmektedir. Sayın İnce'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu talihsiz açıklamanın, Fetullah Gülen'in iade süreci ile ilgili olarak zaman zaman ortaya atılan asılsız haber ve beyanatlar zincirinin yeni bir halkası olduğu görülmektedir."