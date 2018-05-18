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Muharrem İnce: Amerikalılar beni aradı, "Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istenmedi" dediler

İnce, "ABD'ye FETÖ'yü iade et, etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki askerler Noel'i Washington'da kutlarlar diyeceğim" açıklamasında bulunmuştu

18 Mayıs 2018 02:48

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce, Amasya mitinginde "Cumhurbaşkanı olduğumda ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et, etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki askerler Noel'i Washington'da kutlarlar" açıklamasında bulunmuştu. 

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Amerikalı yetkililerin kendisini arayarak, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi" dediğini açıkladı. Muharrem İnce, Hande Fırat'ın 'Kim bu Amerikalı?' sorusuna, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi.

Programdaki 'Muharrem İnce yalnız mı?' tartışmasına tepki gösteren İnce "Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Yalnız olan Türk basını" ifadesini kullandı.

 

 

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