Hükümetten iki OHAL kararnamesi: Soru çalıp memur olanlara ihraç, TSK'dan atılan pilotlar dönüyor, TİB kapatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Beştepe'de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı 6 saat sürdü. 17.00'de biten toplantının ardından konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL kapsamında iki kanun hükmünde kararnamenin gündeme geldiğini söyledi.

670 ve 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin getirdiği değişiklikler şöyle:

- Görevden alınanların unvan ve meslek adlarını kullanmaları mümkün olmayacak, haklarından faydalanamayacaklar.

- Kapatılan kurum ve kurulların hakları, alacakları, taşınmazları ne olacağı Maliye Bakanlığı bünyesinde olacaktır.

- 2010 KPSS'de soruları çaldığı tespit edilenler devlet memurluğundan ihraç edilecek.

- 2010 KPSS'de haklarıyla memur olanlar, memur olarak çalışmaya devam edecek.

- Darbe girişimi gecesi hayatını Yeni Şafak muhabiri İsmail Canbazhasan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındı.

- 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan gözaltı ve tutuklamalarla TSK'da oluşan pilot açığı, daha önce ordudan atılan pilotların geri alınmasıyla kapatılacak.

- TİB kapatılacak, yetkileri BTK'ya devredilecek.

- 2006'dan sonra kurulan 41 üniversitede akademisyenlerin emeklilik yaşı 72'den 75'e yükseltildi.

- 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve yaralananların SGK borçları silinecek.

- GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı.

Bakanlar Kurulu, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra 20 ve 25 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 8 Ağustos'ta toplanmıştı.

Bugün darbe girişiminin ardından 3. kez Saray'da yapılan yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11.00'de başladı.

17.00'de biten toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

İki KHK gündeme geldi

FETÖ'nün tamamıyla ortadan kaldırılması, devletin kurum ve kuruluşlarından bütünüyle atılması için yapılması gereken adımlar üzerinde durulmuş, yol haritası açık bir şekilde paylaşılmıştır

Bakanlar Kurulumuzda, iki kanun hükmünde kararname gündeme geldi. Henüz bu konuda madde bulunmayan konularla ilgili 670 sayılı kanun hükmünde kararnamedir.

670 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bazı bakanlıklarımızdan gelen, kamu personeli olma vasfını yitirmesi gereken kişilerle ilgili düzenlemedir. Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, ismi geçen FETÖ mensuplarıyla ilgili kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayınlanacaktır.

Unvanlarını kullanamayacaklar

Bu kararnameyle görevden alınanların unvan ve meslek adlarını kullanma adları mümkün olmayacak. Hakim gibi, savcı gibi, askerlerin mesleki rütbeleri gibi, birtakım meslek unvanlarını kullanmaları mümkün olmayacak, buralardan kaynaklanan haklarını kullanamayacaklar.

Kapatılan kurum ve kurulların hakları, alacakları, taşınmazları ne olacağı Maliye Bakanlığı bünyesinde olacaktır. Hak ve alacaklarla ilgili sorumluluklar vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olacaktır.

Soru çalanlar ihraç edilecek

2010 KPSS sınavında soruları çaldığı tespit edilenler devlet memurluğundan ihraç edilecektir. Ancak bu sınavla girmiş olup, gerçekten hakkıyla girdiği tespit edilenlere hiçbir şey olmayacaktır.

Gazeteci İsmail Canbazhasan

atandaşlığa alındı

15 Temmuzdaki şehit ve gazilerimizin SGK borçları silinecektir. Kapatılan askeri okullardaki sözleşmenin feshide bu kararnameyle kararlaştırılmıştır. GATA ve askeri hastanelerin sağlık Bakanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmıştır. Dikkat çeken başka bir önemli husus da Çengelköy'de şehit olan Yeni Şafak foto muhabiri, İsmail Canbazhasan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınan vatandaşımızın, ailesinin başvurusuyla vatandaşlığı kendisine verilmiştir.

Atılan pilotlar dönüyor

671 Sayılı kanun hükmünde kararnamede ise yargılanma aşaması devam eden konular ele alınmıştır. TSK pilot açığının kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, bununla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Eskiden pilot olup bir vesileyle TSK'dan alınmış olanların yeniden TSK'ya kazandırılmaları 671 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kararlaştırılmıştır.

TİB kapatılıyor, yetkiler BTK'ya

TİB kapatılmıştır, TİB'in tüm yetkileri BTK'ya devredilmiştir. 671 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin üçüncü ayağı ise bir takım özel harekat polisinin alınmasıyla ilgili konular açığa kavuşturulmuştur. Bunlar yayınlandığında görülecektir.

Akademisyenlerin emeklilik

yaşı 75'e yükseltildi

YÖK'ün talebi çerçevesinde 2006 sonrasında kurulan 41 üniversitemizde akademisyenlerin emeklilik yaşı 62'den 72'ye yükseltilmişti. Bu sayıyı 75'e çıkıyoruz. Uzaklaştırılan öğretim üyesi sayısını göz önünde bulundurulduğunda böyle bir düzenleme yapma gereği ortaya çıkmıştır. Bu kararnameler, OHAL ile ilgili bu düzenlemeler kapsamında dileriz istediğimiz sonuçları versin, ayrıca kamu alanında birtakım boşlukların doğmaması için önemli bir adım olsun.

Soru & cevap

Genelkurmay Başkanımızın toplantıya katıldığı belirtildi, bilgilendirme mi yaptı, bakanların sorusunu mu yanıtladı?

Zaman zaman ilgili güvenlik birimlerinin temsilcileri Bakanlar Kurulu'na girerler ve brifing verirler. Bunlar bilgilendirmek için davet edilmiştir. Bugün hem Genelkurmay Başkanımız hem de MİT Başkanımız davet edilerek kendilerinden bilgi alınmıştır.

Personel alımıyla ilgili "Millete sadakati olanlar gelsin" diye açıklamanız vardı. Bu konu görüşüldü mü? Kamuda emeklilik başvurusu ve istifa edenlerle ilgili tedbir alındığına dair haberler vardı ele alındı mı?

Devletin bütün kadrolarının millete açılması en hayati hususlardan bir tanesidir. Herkesin kişisel kariyer planlamasıyla ilgili olarak devlet kapısında planlaması varsa bundan istifade edebilmelidir. Ehliyet, liyakat, millete ve vatana sadakat... Bunları dikkate alarak yapılandırılma yapılırsa bir daha böyle bir yapının devlet içinde yer alması mümkün değildir. Kimler sadık kalacaksa devletimizin kapıları onlara açıktır.

2010 KPSS'yle ilgili olarak açığa alınanların sayısı belli mi? TSK'daki yeniden yapılandırma hakkında yeniden bilgi verebilir misiniz?

TSK'nın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. TSK'nın söylediğiniz şekilde Kuvvet Komutanlıklarının Savunma Bakanlığı'na bağlanması bundan sonraki yapılandırmanın ana kurallarından birisidir. Kuvvet Komutanlıklarının Savunma Bakanlığı'na, Jandarma ve Sahil Güvenlik’in de İçişleri Bakanlığı'na bağlanması atacağımız önemli adımlardan biridir.

Şu anda bir rakam veremiyorum listeleri var. Kimler bunun içinde olduysa gerekli düzenlemeler yapılacak.

Diyarbakır'da 4 polis memuru, 2 sivil, bu 2 sivilden biri de bir polisimizin evladıdır. Toplam 6 şehidimiz var bunların 4'ü polis 2'si sivil.