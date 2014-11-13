Hükümetten çözüm süreci açıklaması: Kobani eylemleri sonrası güven tazelendi

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, “Çözüm süreci düz bir yol değildir. Engebelidir, iniş ve çıkışları vardır, provokasyonlara çok açıktır. Ama çözüm süreciyle ilgili vurguluyoruz yol haritası çıkmış, hükümet kendine düşeni yapmıştır. Çözüm sürecinde kararlıyız. Kobani eylemleri sonrası güven tazelendi” dedi.

Beşir Atalay'ın konuyla ilgili açıklamasının satırbaşları:

“Türkiye'de meydana gelen tartışmalar, olaylar, olaylar sonrası davranış ve tutumlar çözüm sürecini etkilediği söylenebilir. HDP kesimi de hele ki son günlerdeki açıklamalarıyla zaten o günleri 6-7 Ekim'in yanlış olduğunu söyledi. Şimdi hükümetin 2 gün önce yaptığı değerlendirmeleri gözden geçirmesi gerekiyor. Şuanda tekrar çözüm sürecinin kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Zaten hükümet ve parti olarak çözüm süreci olarak olumsuz bir tavrımız olmadı. Suç işleyenler cezalandıracak ama çözüm süreci de kaldığı yerden devam edecek. Ülkemizin geleceğinde ileride çok önemli adımlar atılacak ve Türkiye'miz güçlenecektir.

‘Çözüm süreci düz bir yol değildir’

Çözüm süreci düz bir yol değildir. Engebelidir, iniş ve çıkışları vardır, provokasyonlara çok açıktır. Ama çözüm süreciyle ilgili vurguluyoruz yol haritası çıkmış, hükümet kendine düşeni yapmıştır. Sivil hayat oluşturduk ve bu çok önemli bir adımdı. Şikayetleri alan bir mekanizma... Hükümet kendine düşen her şeyi yapmıştır. Güvenlikle ilgili tedbirler alınıyor ve çözüm süreci ile ilgili güvenlik boşluğu asla olamaz.

‘Çözüm sürecinde kararlıyız’

Kamu düzeni konusunda yetkililer hassa olmalıdır. Neticede yol haritasının ilk maddesidir ve bunu sağlamadan ilerlemek olmaz. Çözüm sürecinde kararlıyız. Şu günlerde hükümetimizin Alevi vatandaşlarımızla ilgili olayları tekrar gündemimize alması hükümet olarak tavrımız açık. AK Parti’nin çok önemli bir özelliği vardır. Bu konuda çalışmalarımız hala vardır. Kararlılığımız o yöndedir. Çözüm süreci bunun bir başka boyutudur. Yani bu Dersim tartışmaları enteresandır. AK Parti’nin durduğu bir yer vardır. Açık açık konuşan ve bunları çözmeye çalışan bir AK Parti vardır. Haksızlıklar varsa bunları dile getiren bir AK Parti vardır. Devlet geçmişte her vatandaşla ilgili bir sorunu olmuştur. Kimi istediği inancı dile getirememiştir, kimi istediği kıyafeti giyememiştir vs. Bizde bu geçmişteki hataları dile getiriyoruz. Dönemin Başbakan'ı Dersim için özür dilemişti.”