Hükümetten 'çocuk gelin' için yol haritası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaşta ve zorla evlilikler için hazırladığı eylem planı dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sabah gazetesinden Burcu Çalık’ın haberine göre, geçtiğimiz yıl çıkarılan Çocuk Hakları Strateji Belgesi revize edildi. Bu çerçevede muhtarlar, din görevlileri, akil kadınlar, kanaat önderleri ve mülki amirler aileleri erken yaşta zorla yaptırılan evlilikler konusunda bilinçlendirecek. Ailelere verilecek eğitim ve bilgilendirmelerde "berdel", "başlık parası" gibi olumsuz geleneklerle mücadele konuları da yer alacak. Erken yaşta evlenerek doğum yapan tüm kız çocuklarının tespiti ve bildirimi konusunda caydırıcı yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Kız çocuklarının eğitim sistemi içinde kalması sağlanacak, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için sistematik tedbirler getirilecek. İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmada tüm çocuklar nüfusa kayıt edilecek.