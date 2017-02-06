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Politika

Hükümetten Ahmet Türk'e: Maalesef geç oldu; örgütün diz çökmesinden başka hiçbir imkân elimizde kalmadı!

"Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet etti"

06 Şubat 2017 18:28

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, geçen gün tahliye olan Ahmet Türk'ün "Bizim de hatalarımız oldu ama tüm sorumluluğu bize yıkmak yanlış olur. Adım atılırsa karşılık veririz" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Biz Sayın Türk'ün bu sözlerinin çok daha yüksek sesle söylemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz" diyen Kurtulmuş, "Maalesef geç oldu. Acımasızca terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çökmesinden başka hiçbir imkan elimizde kalmadı" ifadelerini kullandı. . 

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Kurtulmuş, "Ahmet Türk 'Bizim de hatalarımız oldu ama tüm sorumluluğu bize yıkmak yanlış olur. Adım atılırsa karşılık veririz' dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Yıllardır HDP'lilere halkın oylarıyla seçilen bir partinin varlığının önemli olduğunu söyledik. Ama dönüp halka ihanet eden, silah kullanan bu terör örgütüne karşı "Durun, biz sizinle beraber değiliz" deyin, terörle aranıza mesafe koyun dedik. Ne yazık ki HDP'deki bazı siyasetçiler bunu yapamadı. Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet etti. Biz Sayın Türk'ün bu sözlerinin çok daha yüksek sesle söylemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Maalesef geç oldu. Acımasızca terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çökmesinden başka hiçbir imkan elimizde kalmadı. Önce bertaraf edilmesi bütün 80 milyonun vazifesidir. Ondan sonrası vatandaşımızın hak hukukuyla ilgili bir husustur. Türkiye'nin demokratikleşmesi için hepimizin katkı sunması görevimizdir."

Kurtulmuş'tan, "Camide 'evet' propagandası yapan imam" yorumu:

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