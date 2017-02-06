Hükümetten 'Varlık Fonu'yla ilgili ilk açıklama: Ekonomik salvolara karşı kendini koruyacak yapı amaçlanmakta

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, aralarında Ziraat Bankası, PTT, BİST'inde bulunduğu büyük kamu kurumlarının Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Büyük kamu şirketlerinin daha etkin yönetilmesi söz konusu. Devletin elinde çok kuvvetli bir kaynak oluşması sağlanmalıdır. Olası bir takım ekonomik salvolara karşı kendini koruyacak daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Kaynakların etkin kullanılması kanaatindeyiz, bu amaçla bu adım atılmıştır" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

2023'te ARGE payını yüzde 3 seviyesine getirilmesi hedefleniyor. Özel sektör yüzde 50, üniversiteler yüzde 40, kamu yüzde 10 paya sahiptir. Küresel rekabette en önemli alanlardan biri budur.

İkinci önemli konuysa vergilerle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılması gündeme gelmiştir. Bu çerçevede vergisini geçmişte eksiksiz ödeyen mükelleflerimiz için yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulamada yetki verilmesi görüşülmüştür.

Yine Maliye Bakanlığı'nın çalışması çerçevesinde yabancılara konut satışında yeni teşviklerin getirilmesidir.

Dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Varlık Fonu'na devirle amaç nedir?

Büyük kamu şirketlerinin daha etkin yönetilmesi söz konusu. Devletin elinde çok kuvvetli bir kaynak oluşması sağlanmalıdır. Olası bir takım ekonomik salvolara karşı kendini koruyacak daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Kaynakların etkin kullanılması kanaatindeyiz, bu amaçla bu adım atılmıştır.

Aynı uygulama çerçevesinde Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan 3 milyar lira devredildiğini öğrendik 3 aylığına...

Mühim olan güçlü bir Varlık Fonu'nun oluşması. Birtakım dışarıdan müdahalelere karşı güçlenmesi için tabiri caizse garanti formatında bir fondur. Kullanımın aynı kaynakta toplanması amaçlanıyor.

"Kimisi evet diyecek, kimisi hayır; bu bir parti seçimi değildir"

Referanduma yönelik açıklamalar geliyor. Hayır diyenler terör örgütleriyle aynı yerde olduğu yönünde, bir imamın da açıklaması oldu "Hayır diyen haindir" diye...

Türkiye bir Libya, Irak, Suriye olmadıysa sebebi sandığın ortada olmasıdır. Türk halkı darbecileri bile sandıkla indirebilmiştir. Kimisi evet diyecek, kimisi hayır diyecek. Bu bir parti seçimi değildir, burada farklı partiler evet etrafında kanaat belirtiyor. Hayırda da aynı şekilde. Kimse demokratik bir yarış olacaktır, millet ne derse başımızın gözümüzün üzerinedir. Pozitif bir kampanya yürütüyoruz.

"Astana Cenevre'nin alternatifi ya da rakibi değildir"

Ankara ve Astana'daki görüşmelerden sonra bazı silahlı muhalif grupların katılımıyla Cenevre'ye gidiliyor, son ayrıntılar nedir? Almanya'yla tornado anlaşmazlığı ne durumda?

Astana'nın en önemli sonucu 6 yıldır süren bu iç savaşta, ilk sefer rejim güçleriyle muhalif unsurların aynı masada bir araya gelmesidir. Astana diplomatik açıdan başarılı sonuçlandı. Astana Cenevre'nin alternatifi ya da rakibi değildir.

Kurtulmuş'tan Almanya'ya: Müttefiklerimiz sadece DEAŞ'a ait değil, YPG konusunda da bilgi vermeli

Koalisyon ülkelerinin Fırat Kalkanı ve El Bab'da istediğimiz desteği vermediğini belirtmek isterim. Almanların keşif uçuşlarındaki görüntülerin önemli bir kısmını paylaştıklarını biliyoruz, istediğimiz tüm bilgileri karşılıklı paylaşalım. Türkiye terör örgütlerine karşı sahada etkin mücadele eden güç. Dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediklerimiz sadece DEAŞ'a ait değil, PKK YPG unsurları konusunda bilgi vermeleridir. Son dönemde olumlu gelişmeler var ama bütün bir istihbarat paylaşımı olmasını istiyoruz.

FETÖ'yle irtibatlı itirafçı 100 pilotun geri döndüğü iddiası var.

Mahkeme süreçlerinin ilgili TSK personeli açısından bitmesi beklenecektir. Gerekli adımlar sonra atılır olumlu bir sonuç olursa...

Hafta sonu DAEŞ'e yönelik kapsamlı operasyon oldu, devamı gelecek mi? İki gün önce Türkiye'ye yönelik tehdit oldu DAEŞ dergisinde. Din adamlarına yönelik. Bir önlem alacak mısınız?

Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz derken hamasi retorikle hareket etmiyoruz. Bu örgütlerin mutlaka diz çöktürülmesi Türkiye'nin bekası için zorunlu. Eninde sonunda bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz. Son operasyon da bu kapsamda... Türkiye içindeki olası insan kaynakları toparlanması, bunların örgüt bağlantısının kesilmesi ve Türkiye'ye zarar veremez hale getirilmesi için yapılan bir mücadeledir, sonuç alacağız.

Dergilerde, şurada, burada çok sayıda tehdit alıyoruz. Bunlara karşı ilave tedbirler alınıyor. Bu istihbaratların her birisi ciddiyetle değerlendiriliyor detaylı bir şekilde.

"Başka hiçbir imkan elimizde kalmadı"

Ahmet Türk "Bizim de hatalarımız oldu ama tüm sorumluluğu bize yıkmak yanlış olur. Adım atılırsa karşılık veririz." Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıllardır HDP'lilere halkın oylarıyla seçilen bir partinin varlığının önemli olduğunu söyledik. Ama dönüp halka ihanet eden, silah kullanan bu terör örgütüne karşı "Durun, biz sizinle beraber değiliz" deyin, terörle aranıza mesafe koyun dedik. Ne yazık ki HDP'deki bazı siyasetçiler bunu yapamadı. Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet etti. Biz Sayın Türk'ün bu sözlerinin çok daha yüksek sesle söylemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Maalesef geç oldu. Acımasızca terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çökmesinden başka hiçbir imkan elimizde kalmadı. Önce bertaraf edilmesi bütün 80 milyonun vazifesidir. Ondan sonrası vatandaşımızın hak hukukuyla ilgili bir husustur. Türkiye'nin demokratikleşmesi için hepimizin katkı sunması görevimizdir.