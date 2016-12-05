"Hükümetin planladığı ekonomi paketinde neler var?"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, hükümetin yeni bir ekonomi paketi hazırlamaya başladığını öne sürdü. Müderrisoğlu, "Paket ile istihdamın artırılması, TL'ye güç verilmesi, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması, büyük firmaların kur riskinden arındırılması hedefleniyor. Böylece, küresel finansal operasyona karşı yerli ve milli hareket başlatılmış olacak" görüşünü savundu.

Okan Müderrisoğlu'nun "Küresel operasyona karşı hamle" başlığıyla yayımlanan (5 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Hükümet, ekonomide güveni artıracak kurda istikrarı pekiştirecek, reel sektörü canlandıracak, istihdamı teşvik edecek çok kapsamlı ekonomi paketi hazırlıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) ekonomiye can suyu olacak yeni bir paket müjdesi çıktı.

Kurulda ele alınan yeni paket hem piyasaya moral verecek hem durgunluğa çare olacak hem de döviz üzerindeki baskıyı azaltacak. Paket ile istihdamın artırılması, TL'ye güç verilmesi, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması, büyük firmaların kur riskinden arındırılması hedefleniyor. Böylece, küresel finansal operasyona karşı yerli ve milli hareket başlatılmış olacak.

Yeniden büyüme perspektifi

1- İlk olarak istihdam teşviki devreye girecek. Aktif iş gücü programları ve toplum yararına çalışma projeleriyle ilave istihdam üretileceği gibi işçilerini işte tutan işverenlere ücret desteği, sigorta prim avantajı ve ucuz kredi ile imkânı tanınacak.

2- Acil krediye ihtiyaç duyan KOBİ'lere düşük faizli, istihdam artıranlara sıfır faizli kredi kanalı açılacak. Kredi Garanti Fonu ile ekstra teminat verilecek, KOSGEB üzerinden fon aktarılacak.

3- Kurdaki oynaklığı giderme adımları da atılacak. Büyük firmaların döviz borcu yönetimine Merkez Bankası üzerinden katkı sağlanması, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına cazip faiz şartları ile Türkiye'de mevduat hesabı açma imkânı sunulması ve gerekirse dövize endeksli iç borçlanma senedi ihracı da düşünülüyor.

4- Piyasalarda iç ve dış siyasi endişelerin giderilmesi de amaçlanıyor. AB ile ilişkilerde öngörülebilirlik, anayasa değişikliğinin getireceği istikrar ve Merkez Bankası bağımsızlığı vurgulanacak.

5- Türkiye ekonomisine yeniden büyüme perspektifi kazandırılacak. Özel sektörün de TL kullanımı özendirilecek. Yastık altındaki döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması kampanyasına hız verilecek. Kambiyo karı yazmayı planlayan büyük şirketlere, döviz ihtiyacının gerektiğinde karşılanacağı belirtilerek stoktaki dövizlerini TL'ye dönüştürmeleri önerilecek.



Geniş kapsamlı önlemler

Çok yönlü önlemler getiren paketin şu başlıkları da içermesi bekleniyor:

* Bankaların kredi verirken çekingen davranmalarına bahane olarak gösterdikleri zimmet maddesi, geçici süreyle esnetilerek özellikle ticari kredilerin önü açılacak.

* Banka portföylerindeki büyük proje kredilerine karşılık menkul kıymet çıkarılmasına yönelik düzenleme yapılarak, sektörün ilave kredi vermesi teşvik edilecek.

* KOBİ'lerin kredi kullanımında ücret, komisyon vb yükler ve aracılık maliyetleri azaltılacak.

* Kredi Garanti Fonu, işletmeler için 17 milyarlık teminat üstlenerek tek haneli maliyetle kredi kullanımına katkı verirken taşınır malların teminata kabul edilmesi yaygınlaştırılacak.

* İş dünyasının kredi borçlarında vade, teminatta iyileşme yapılacak ve bankaların karşılık ayırma şartları geçici süre ile esnetilecek. Kredi yenilememe kararlarının önüne geçilecek.

* Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin Türkiye Varlık Fonu'na devir işlemleri hızlandırılarak yeni yılla birlikte kamu varlıkları daha verimli değerlendirilecek.

* AB'ye tam üyelik hedefi ile imzalanan, Gümrük Birliği sanayi ürünlerinin yanısıra tarım ve hizmetler sektörlerini de kapsayacak şekilde revize edilecek. Ancak AB'nin serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin otomatik katılımı da sağlanacak.