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'Hükümetin nefret suçlarıyla mücadele iradesi yok'

CHP’li vekil Aykan Erdemir, Esenyurt’ta Caferilerin kullandığı Muhammediye Camii’nin kundaklanmasına sert tepki gösterdi

08 Temmuz 2014 21:16

Haziran ayında Esenyurt’ta yine Caferilerin kullandığı Allahüekber Ehlibeyt Camii’nin de kundaklandığını hatırlatan CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, hükümet’in ibadethanelere yönelik sistematik saldırılara seyirci kaldığını iddia etti. Hükümet’i nefret suçlarına karşı harekete geçmeye davet eden Erdemir, “Hükümet’in duyarsızlığı nefret suçlarıyla mücadele niyeti ve iradesine sahip olmadığını gösteriyor” dedi.

Muhammediye Camii imamının 10 gün önce “Siz Caferisiniz, taşa tapıyorsunuz, sizi yok edeceğiz” diyen bir kişi tarafından tehdit edildiğini ve Emniyet’e gidip şikayetçi olduğunu belirten Erdemir, “Geliyorum diye bağıran bu nefret suçuna karşı gerekli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır?” diye sordu. Caferi mescit ve camilerine yönelik saldırıların yoğunlaştığını belirten Erdemir, Ortadoğu’da Hükümet’in de suç ortağı olduğu mezhepçi şiddetin Türkiye’ye de sıçramakta olduğu uyarısında bulundu.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mart ayında kullandığı “takiye, yalan, iftira, fitne ve fesatta Şia bunların eline su dökemez” ifadesinin Caferi ibadethanelerine yönelik saldırılara zemin hazırladığını iddia eden Erdemir, “AKP’nin en yetkili ağzından dile getirilen bu nefret söylemi ülkemiz ve siyasetimiz için bir utanç vesikası olmaya devam etmektedir” dedi. “Mezhep ayrımcılığı ve nefret söylemiyle lekelenmiş bir siyasetçi Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmıyor” diyen Erdemir, Türkiye’nin ayrıştıran değil birleştiren bir Cumhurbaşkanı’na ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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