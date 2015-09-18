İktidara yakın medya Gül'ün açıklamalarını nasıl gördü, kimler görmedi?

Dün NTV özel yayınına katılarak uzun süren sessizliğini bozan Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç ile birlikte AKP'yi kuran 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına iktidara yakın dokuz gazete bugünkü birinci sayfalarında yer vermedi. Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Yeni Akit ve Türkiye gazetelerinin internet sitelerinde ise Gül'ün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "paralel yapı" olarak nitelenen Gülen cemaatine yönelik sözlerine yer verildi. Takvim, Güneş ve Milat gazetesinin internet sitelerinde Gül'ün açıklamaları yer almadı.

AKP'nin kuruluş yıl dönümüne çağrılmaması dikkat çeken, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından AKP 5. Olağan Kongresi'ne yapılan daveti reddeden Gül, dün akşam (17 Eylül 2015) NTV özel yayınında Oğuz Haksever'in moderatörlüğünde Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Yeni Şafak yazarları Ali Bayramoğlu ile aynı zamanda AKP kurucusu olan Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı. Gül, güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken AKP'nin son yıllardaki politikalarını da eleştirdi.