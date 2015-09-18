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Gül canlı yayında konuştu, Şamil Tayyar'dan dikkat çeken tweet geldi!

"Bu gece nedense Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve muhabbetim daha da arttı"

18 Eylül 2015 12:20

Uzun bir aradan sonra bir televizyon programına katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ilginç bir tweet attı.

Canlı yayında Gül konuşurken Şamil Tayyar'ın "Bu gece nedense RECEP TAYYİP ERDOĞAN'a olan sevgi ve muhabbetim daha da arttı." diye yazması dikkat çekti.

Gül neler söylemişti?

 

NTV'deki yayında Murat Yetkin, Ali Bayramoğlu ve Ayşe Böhürler’in sorularını yanıtlayan Gül, Gezi Parkı girişimini bir darbe girişimi olarak görmediğini söylemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Gül, yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Devlet idaresinde belirsizlikler, kuralsızlıklar olmaz. Sıkıntılar olabilir. Bunları gidermek lazım. Canı kalmamış bir anayasa mevcut şu anda. Cumhurbaşkanıyken de bu yetkiler azaltılsın, diye söyledim. Başkanlık sistemi tartışmaları oluyor. Fikrimi söyledim" demişti.

"Sadece Türk aileleri değil, Kürt aileleri de ağlıyor" görüşünü dile getiren Gül, "Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğinin açık olduğunu, gazetelerin gazetecilikten çıkarak PR organı haline geldiğini" ifade etmişti. Gül, bundan sonra ne yapacağı konusunda, "Fikirlerimi daha açık söylemeye devam edeceğim. İleride ne gözükür, ona tabii bakmak lazım. İhtiyaç olursa o zaman bakarım" açıklamasını yapmıştı.

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