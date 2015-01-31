Hükümete yakın gazetelere kamu reklamı kıyağı

The Nielsen Company’nin kamuya ait reklamların dağılımını içeren AdEx raporuna göre, hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler kamu reklamlarında aslan payının sahibi oldu. Cumhuriyet, Sözcü, ve Fethullah Gülen Cemaati'ne yakınlığı dolayısıyla son dönemde hükümet tarafından sık sık eleştirilen Zaman'a 2014’ün ikinci yarısında hiç ilan verilmedi. En çok reklam alan gazeteler ise Sabah, Star, Yeni Şafak, Akşam, Hürriyet, Güneş, Takvim, Milliyet, Yeni Akit şeklinde sıralandı.

Zaman'da yer alan habere göre, Avea, Halkbank, Türk Telekom, Emlak Konut geçen yıl, Sabah’a, Star’a daha fazla reklam verdi. Muhalif olarak tanımlanan gazetelere ise yılın ikinci yarısında hiç reklam verilmedi.

Kamu kurumlarının 2014’te toplamda 660 bin tiraja sahip Sabah, Star, Yeni Şafak ve Akşam’a verdikleri reklamlar, tirajları 3,3 milyonu aşan Zaman, Hürriyet ve Habertürk gibi 13 ulusal gazeteye verdikleri toplam reklamdan daha fazla oldu.

Kamu kurumları Sabah, Star, Akşam, Yeni Şafak, Takvim ve Akit gibi gazetelere sektördeki normalden fazla reklam verdi. Buna göre kamu kurumları 2014’te en fazla reklamı yaklaşık 124 bin sütun santimle 318 bin tirajlı Sabah’a verdi.

İkinci sırayı 121 bin adetlik tirajına rağmen 99 bin sütun santimle Star alırken, üçüncü sırada 65 bin sütun santimle 118 bin tirajlı Yeni Şafak yer aldı. En çok ilan verilen gazeteler sıralaması Sabah, Star, Yeni Şafak, Akşam, Hürriyet, Güneş, Takvim, Milliyet, Yeni Akit şeklinde oluştu.

The Nielsen Company'nin AdEx raporu şöyle: