Halk Bankası, Star gazetesi ve Kanal 24'e reklam dışı 1 milyon 600 bin TL ödemiş

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası Türkiye kamuoyunun gündemine oturan HalkBank'ın, Sayıştay raporlarına göre, sadece 2013 yılında 145 milyon TL'lik reklam harcaması yaptığı ortaya çıktı.

Hükümete yakın medya kuruluşlarına verdiği desteklerle sık sık eleştiri konusu olan Türkiye Halk Bankası, son 10 yıllık dönemde 436 milyon liralık reklam harcaması yaptı. Bankanın sadece 2013 yılında 145 milyon liralık reklam harcaması yaptığı belirlendi. Bankanın reklam pastasından en fazla yararlanan da yine hükümete yakın medya kuruluşları oldu.

'2 milyon yolla Süleyman Bey'

Taraf'ın haberine göre, bu kuruluşların başında Star Gazetesi ile Kanal 24 Televizyonu'na 2013'te ise reklamların dışında 1.6 milyon liralık sponsorluk bedeli ödemesi yapılması dikkat çekti. Hükümete yakın medya kuruluşunun CEO'sunun, Türkiye Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ile yaptığı, “2 milyon yolla Süleyman Bey” sözü ile tarihe geçen Halk Bankası'nın, AKP döneminde yaptığı reklam harcamalarının ayrıntıları netleşti.

2013'te rekor harcama

Sayıştay Başkanlığı'na bağlı denetçiler bankanın hesaplarında yaptığı incelemede, 2013 yılında bankanın reklam harcamalarında adeta rekor kırdığı saptandı. Buna göre, Halk Bankası'nın 2012'de 96 milyon lira olan reklam harcaması 2013'te 145 milyon liraya yükseldi. Reklam harcamasının rekor düzeyde artmasında ise bankanın Paraf isimli kredi kartına yönelik düzenlenen kampanyalar etkili oldu.



Sayıştay'ın tespitlerine göre, 2013 yılında yapılan 145 milyon liralık ilan ve reklam giderinin 30.3 milyon lirası televizyonlara, 22.2 milyon lirası şubelerin reklam konsept çalışmasına, 17.8 milyon lirası açık hava reklamlarına, 14.7 milyon lirası da sponsorluk giderlerine, 10.1 milyon lirası internet sitelerine verilen reklamlara gitti. Aynı yıl gazete ve dergilere ise 4.3 milyon lira, 3.7 milyon lira reklam verildi.

Star gazetesi ve Kanal 24'e para yağdı

Reklam pastasından en büyük payı ise hükümete yakın medya kuruluşları aldı. Sayıştay'ın raporunda, medya kuruluşlarına verilen reklamların ayrıntıları yer almadı. Ancak sadece, Star Gazetesi ile Kanal 24 Televizyonu'na yapılan sponsorluk bedelleri Sayıştay raporuna konuldu. Raporda, Star Gazetesi'ne reklamların dışında, 552 bin liralık, Kanal 24 Televizyonu'na da 1 milyon 62 bin liralık sponsorluk ödemesi yapıldığı vurgulandı. Sayıştay'ın tespitlerine göre, 2004 yılı ile 2013 yılları arasında Halk Bankası'ndan toplam 436 milyon liralık reklam harcaması yapıldı.