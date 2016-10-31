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Politika

Hükümete göre onlar gazeteci değil, tüzel kişilik!

Cumhuriyet gazetesine bugün düzenlenen operasyonda 18 yazar ve yönetici gözaltına alındı

Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Musa Kart, Turhan Günay, Hakan Kara, Güray Öz, Orhan Erinç, Akın Atalay

31 Ekim 2016 20:39

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan operasyon, gözaltına alınan yazar ve yöneteciler hakkında "Şöyle düzeltelim; Cumhuriyet'in yazar kadrosuna yönelik değil Yenigün yayıncılık ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetimi yani tüzel kişiliğe  yönelik 18.08.2016'da başlatılan bir soruşturmadır" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, gazetecinin "Cumhuriyet'in yazar kadrosuna yönelik operasyon hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:  

"Şimdi şöyle düzeltelim; Cumhuriyet'in yazar kadrosuna yönelik değil Yenigün yayıncılık ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetimi yani tüzel kişiliğe  yönelik 18.08.2016'da başlatılan bir soruşturmadır. 30 Ekim tarihiyle itibariyle ise yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Şimdi soruşturması öncesinden başlatılmış bir dosya var, devam eden bir süreç var. Bizim siyaset olarak bu süreçle ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Sonucu en yakın zamanda göreceğiz."

Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'e yönelik operasyona dair şunları söylemişti: 

Gözaltına alınanlar ve hakkında arama kararı verilenlerin tam listesi şöyle:

Orhan Erinç, Akın Atalay, Eser Sevinç, Hakan Kara, Hikmet Çetinkaya, Nebil Özgentürk, Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Müslüm Özışık, Murat Sabuncu, Bülent Yener, Turhan Günay, Aydın Engin, Kadri Gürsel, Günseli Özaltay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı; 

"Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Cumhuriyet Gazetesi) ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında; 

PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütlerine müzahir olduklarına 02/04/2013 tarih ve 2013/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde, darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca "FETÖ/PDY ve PKK/KCK Terör Örgütlerine Üye Olmamakla Birlikte Örgöt Adına Suç İşlemek" suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18/08/2016 tarihinde soruşturma başlatılmıştır.

 

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